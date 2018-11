Juristas hablaron en la U. Católica sobre las pruebas como elementos en los procesos judiciales

Varios especialistas en temas de derecho se dieron cita desde este lunes en el I Congreso de Derecho Penal, organizado por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil.

Allí expusieron temas acerca de la importancia de las pruebas como elemento dentro de un proceso judicial.

Patricio Carvajal, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó su ponencia acerca de la carga de la prueba, en el que explicó cómo debe fallar el juez cuando una de las partes no presenta prueba.

"Hay veces en que la parte está obligada a presentar prueba y no lo hace, y si no lo hace, pierde. Pero otras en que no está obligado a presentar pruebas por lo tanto el hecho de que no lo haga no la perjudica", manifestó.

Puso el ejemplo de un hombre acusado de asesinato. "Si yo digo, por ejemplo, "yo no maté a ese hombre", no tengo por que dar prueba de ello. Quien debe dar la prueba de ello es quien afirma que yo lo maté. Así es que es una norma capital, porque el resultado del juicio depende de esto", expuso.

"La prueba es lo fundamental. Se pueden invocar muchos derechos, pero todo aquello que no se pueda probar, teniendo la carga de la prueba, no se va a obtener nunca, ni aunque en teoría sean los más legítimos titulares de un derecho. Si yo no puedo probar los hechos, en realidad no tengo nada, así de fundamental es", expresó el jurista chileno.

Agregó que como pruebas aplicables dentro de un proceso, se admiten los documentos, los testigos, las declaraciones de las partes, la declaración de los peritos, que son expertos designados por el tribunal para informar sobre alguna materia de su conocimiento específico.

"Cuando se van a atribuir consecuencias tan graves, como sancionar a quien mató a otro, se debe contar con pruebas de los hechos, de otra manera es imposible avanzar", refirió Carvajal.

Otro de los expositores fue el jurista Johnny De La Pared, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Guayaquil. Habló sobre el progresismo de la prueba testimonial, basado con los cambios que se generaron con relación a la legislación anterior del Código de Procedimiento Civil y la legislación actual con el Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

"Usualmente, la legislación anterior marcaba ciertos límites a que todas las personas fueran testigos. Por ejemplo, testigos idóneos debían tener cuatro características primordiales: la edad, la imparcialidad, el conocimiento y la probidad. Y de cada uno de estos rubros habían límites; por ejemplo, ¿quién es testigo de acuerdo a la edad?. Todos los mayores de 18 años, o mayores a 14 dependiendo el caso. ¿Quiénes no podían ser testigos por falta de imparcialidad?. Los ascendientes por los descendientes, los progenitores a favor de sus hijos, otras por falta de idoneidad: el ebrio consuetudinario, cada regulación estaba totalmente tipificada en el Código de Procedimiento Civil", manifestó el catedrático.

Explicó que, en la actualidad, el Cogep solo indica tres imposibilidades: los absolutamente incapaces, las personas que tienen algún grado de incapacidad, y quienes han presenciado los hechos del juicio, pero que en esos momentos estaban bajo influencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o alcohol.

"Todas estas situaciones hacen que el testigo pierda su eficacia", indicó. (I)