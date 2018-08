El ciclismo se toma las noches en Guayaquil

(Actualizado a las 16:30)

Van llegando de a poco. Las hay de diferentes colores y portan artículos básicos para esta actividad: luces, termos, bolsos para herramientas, cronómetros. Las bicicletas son las protagonistas de esta reunión, que tiene lugar en el sur de Guayaquil, a las 20:00.

Así como los ciclistas se van sumando a esta cita, otros ciudadanos se unen a los colectivos que realizan ciclopaseos en la ciudad. En este caso son los integrantes de Pedales del sur, uno de los siete grupos que se concentran en las noches para recorrer las calles de varios sectores y que ofrecen a los interesados la variedad de opciones para integrarse al movimiento.

Entre uno de los que se motivaron hace cuatro meses a pedalear en las noches está Iván Cevallos Raymondo. A sus 63 años de edad, y luego de tres de jubilarse, decidió salir a las calles dos noches por semana en lo que él llama su 'caballito de fierro'.

“Me he metido en (cursos de) computación, en taichí, salió esta oportunidad (pedalear) que encontré en la red, excelente, es lo mejor que he hecho desde que me jubilé. Me tiene cero colesterol, mi corazón es un reloj. El carácter me ha cambiado, tenía un carácter fuerte y mi familia está agradecida. Ellos me botan (de la casa) los martes y jueves”, bromea.

Vestido con camiseta amarilla, un pantalón corto de color verde militar y un casco negro que luce el logo de este colectivo ciclista, Cevallos menciona que movilizarse en bicicleta en grupo también lo ha motivado a dejar el cigarrillo. “Quiero estar al nivel de ellos (los ciclistas con más experiencia), son muy buenos. Me cuesta, pero ahí voy”.

Beneficios de ciclear

Como un “buen ejercicio para liberar el estrés” califica Nataly Ruiz a usar su bicicleta. Un día, cuando la llevó a reparar, vio el cartel de este colectivo, que se concentra en la avenida Ernesto Albán y calle Sexta (junto al almacén De Prati), y decidió unirse. Aunque al principio sintió temor de los vehículos y la delincuencia. Pero en los dos meses que lleva pedaleando no ha tenido problemas.

“Hay que vencer los miedos que uno puede sentir. Si uno no se arriesga, nunca va a vivir la experiencia”, asegura sonriente esta mujer de 30 años, y una de las cinco que participarán esta vez. Mas, cree que hacen falta ciclovías para ciclear con mayor seguridad.

Cerca de Ruiz llega en su bicicleta Vanessa Morán. Ella cuenta que cuando arribó al país, hace tres meses, buscó un grupo para participar en bicicleteadas, como lo hacía en su natal Caracas. “Me ayudó a regular el peso, a socializar y a hacer muchísimos amigos. Esta es una familia en la que hay chicos de 20 años y señores de 69 (ella tiene 33). Me ha ayudado a hacer amigos, tener una gran familia y a sentirme mejor de salud”.

Integrantes de Pedales del sur antes de iniciar el ciclopaseo

Morán cree que uno de los principales riesgos que enfrentan los ciclistas en Guayaquil es el exceso de velocidad de los vehículos y la imprudencia de algunos conductores. “La idea es afrontar esos miedos y hacernos notar como ciclistas, como medio de transporte sustentable y que además da una calidad de vida más humana a la ciudad”.

Mientras Ruiz y Morán se alistan para iniciar el ciclopaseo, Iván Carlos Moncayo organiza al grupo. Él es el líder de este colectivo y destaca entre los beneficios de andar en bicicleta a la mejora en la salud. Cuenta el caso de un integrante de 72 años que pedalea con ellos desde hace dos. “No podía caminar y ahora camina muy bien con esto del cicleo. El cicleo ayuda bastante al fluido de la sangre, a dar más latidos al corazón, ayuda a las piernas, las várices, especialmente, y te ayuda a salir del estrés”.

Entre otros beneficios también resalta que al pedalear en la noche, existe menos tránsito vehicular y menos cansancio. Y menciona que la delincuencia es uno de los temores de quienes desean unirse, y que por eso ayuda salir en grupo. Otro problema pueden ser los baches.

Para el inconveniente de los carros que no respetan a los ciclistas, Moncayo sugiere mayor educación vial.

El ciclopaseo empieza y el líder guía con una paleta luminosa de tránsito al grupo, mientras otro integrante se ubica al final para evitar que nadie se quede fuera. Se comunican por radio. Son 22 bicicletas que avanzan por calles de la ciudadela La Saiba y el Barrio del Centenario. En una esquina el semáforo en rojo los ubica junto a los vehículos, cuyos ocupantes los miran curiosos. Y cuando la luz cambia a verde, todos aceleran, los autos dejando un rastro de esmog, y los ciclistas una estela de luces blancas y rojas.

Avanzarán por la calle Eloy Alfaro, el malecón Simón Bolívar, atravesarán el centro y retornarán al sur. El recorrido durará menos de una hora y se extenderá por unos 25 kilómetros. El frío de la noche los acompaña y la seguridad con la que se los ve avanzar en su recorrido parece reafirmar una frase de Cevallos: “El caballito de fierro es increíble”.

Consejos para pedalear

- Tener la bicicleta en buen estado, en especial frenos y llantas.

- Usar ropa reflectiva y luces delantera y trasera (en la noche).

- Avisar con el brazo si se va a girar hacia la izquierda o derecha.

- Estar atento a los vehículos.

- Circular por la derecha y acercándose lo más posible al borde de la vereda.

- Abstenerse de llevar puestos auriculares.

- Respetar la prioridad de paso de los peatones.

- Abstenerse de circular por las aceras o por lugares destinados al tránsito exclusivo de peatones. En caso de necesitar hacerlo, bajarse de la bicicleta y caminar junto a ella.

- Abstenerse de asirse o sujetarse a otros vehículos en movimiento.

- Abstenerse de retirar las manos del manubrio, a menos que haya necesidad de hacerlo para efectuar señales para girar o detenerse.

- Solo una persona debe ir en la bicicleta. Únicamente en el caso de que sea un mayor de edad, puede llevar un niño de hasta 7 años en un asiento adicional.

(Tomado del reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial).

Grupos que realizan ciclopaseos nocturnos

Masa crítica Guayaquil (centro)

- Se reúnen los últimos jueves de cada mes en la plaza del Centenario a las 20:00

Ciclistas de la calle (centro)

- Se concentran a las 20:00 en 9 de Octubre y Tungurahua, afuera de la plaza Rodolfo Baquerizo Moreno

- Tienen ciclopaseos temáticos: lunes del tururú; martes de damas o martes de locos por la bici; miércoles de adrenalina; jueves no te ahueves; y san viernes de bicicleta.

- Contacto: Jimmy Martillo 098-687-2529.

Pedales del sur

- Los martes y jueves se realizan los ciclopaseos para novatos (20:00), mientras los lunes y miércoles están destinados para los ciclopaseos de rutas largas (20:30), que pueden llegar incluso a Samborondón y Durán.

- Contacto: Iván Moncayo 099-777-4841.

Pedal criollo (norte)

- Salen los lunes, miércoles y jueves, a las 19:30, de la intersección de Isidro Ayora y Benjamín Carrión, en la novena etapa de la Alborada.

- Contacto: Kevin Miño 098-051-5385.

Ciclistas del norte

- Salidas los martes y jueves desde la puerta del parqueadero 1 del parque Samanes (norte), junto al estadio Christian Benítez.

- Contacto: Facebook

Bat-Cycles (sur)

- Miércoles y viernes a las 19:30 desde la 29 y Oriente, al frente del hospital Guayaquil.

Rata bikers (norte)

- Martes y jueves desde Circunvalación y Las Monjas (Urdesa), a las 20:00

- Contacto: Jorge Navarrete 098-495-9447.

Patinadores

Guayakill patina (norte)

- Este colectivo se transporta en patines con trayectos de 25 kilómetros (dos horas).

- Se concentran los martes a las 20:00 en el parque de la ciudadela Kennedy, ubicado en la avenida San Jorge.

- Para participar los interesados deben primero ir a las clases gratuitas que ofrecen en el parque Samanes, junto a la concha acústica, los lunes y miércoles a las 20:00.

- Deben tener los patines en buen estado, equiparse con casco y rodilleras, y alcanzar el físico ideal para recorrer mínimo 10 kilómetros.

- Solo patinan mayores de edad. Para los niños se hacen actividades los domingos.

- Contacto: Mariuxi Luna 0997-85-9680.

Otras ciudades

Quito

Masa Crítica: Los últimos jueves de cada mes, desde las 19:00, en la plaza Foch

Cleta endiablada: Se concentran los miércoles desde las 19:00 en el parque Julio Andrade Marín (La Mariscal)

Cuenca

Bici Cuenca: Martes de 20:00 a 23:00, ciclismo de montaña por áreas rurales. Salen del parque de la Madre. Los jueves de 20:00 a 22:00, ciclismo urbano por barrios. Inicia en el mismo lugar.

Ambato

Todos los jueves a las 20:00. Organizado por el Municipio. Se rentan bicicletas presentando la cédula de identidad.

Además hay grupos en Cuenca y Milagro.

