Transeúntes piden iluminar tramo de calle José Mascote

Alexander Cornejo caminaba apresurado por la calle José Mascote entre Primero de Mayo y Quisquís, en el centro de Guayaquil.

Miraba hacia atrás, con recelo, como cuidándose de la presencia de algún malhechor para evitar un robo.

La oscuridad de ese tramo se ha tornado en un constante problema para las personas que transitan a diario por el lugar en horas de la noche.

“En estos días mi tío me ha venido a recoger en esta calle para que no se desvíe de su trayecto, pero le voy a decir que me recoja en la 9 de Octubre (a dos cuadras del lugar), es peligroso, se ve muy oscuro y solitario, aunque sea en la vía principal”, explicó Cornejo.

En ese tramo, que conecta el norte y centro con el sur de la ciudad, no hay iluminación.

A pesar de que está instalado un poste de alumbrado público, no cuenta con el foco.

Las viviendas y negocios del sector también han descuidado la implementación de luces o fluorescentes que alumbren las veredas, indicó Juan Tumbaco, guardia cercano a la zona.

Eso vuelve en penumbras ese sector y complica el paso de los transeúntes.

Aseguró que pasadas las 23:00 es común observar motos y carros sospechosos que dan varias vueltas por la zona, generando cierto temor entre los caminantes.

De hecho, el hombre contó que hace dos meses asaltaron a un grupo de jóvenes universitarios que circulaba por ese sector céntrico.

“A veces me doy vueltas en la bicicleta para ver si hay algo raro (delitos)”, indicó el celador que labora en el lugar.

Agregó que algunos drogadictos aprovechan la oscuridad del sector para fumar, pero de forma esporádica.

“Vienen hacheros, inhalan y se van. Otros a veces fuman y se van, no se quedan”, afirmó el hombre.

Vecinos de la zona y transeúntes que circulan por el sector piden que se mejore la iluminación en esas calles para evitar que la delincuencia aproveche la oscuridad para cometer sus delitos. (I)