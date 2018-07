Bajan ventas en Laguna Plaza

Los viernes en la noche el movimiento era alto en la plaza de comidas y dentro de los locales del centro comercial Laguna Plaza, en la vía a la costa, pero esa intensidad ha bajado como resultado de la clausura de casi una semana que impuso el cabildo al mall por mal manejo de las aguas residuales. La merma en clientes ha afectado en un 50% las ventas de los viernes y de todos los días.

Así lo lamentan propietarios de varios locales, los que esperan que la clientela aumente en las siguientes semanas y todo se normalice.

El motivo de la ausencia, según señaló un empleado de un local, también podría ser porque muchas personas creen que el mall sigue cerrado.

Algunos locales están realizando acciones por su cuenta para atraer más clientes, por ejemplo, promociones en las redes sociales o mediante volantes, música en vivo.

Luis Carrillo, administrador de la parrilla uruguaya Rou, asegura que los locales siempre han cumplido con las medidas de higiene y que se ofrece un producto de calidad, pero que lamentablemente la acción que se tomó contra el centro comercial ha afectado los negocios de comida y a otros locales.

“La semana pasada fue muy mala, no me daba cabida para buscar el efectivo para hacer las compras a veces porque las ventas diarias no me daban para surtir el local”, señaló el administrador de Rou y añadió que las pérdidas sufridas durante el cierre no se han recuperado y que adicionalmente a esto a los dos días después de lavantada la clausura la administración del mall les solicitó el pago de las alícuotas y de servicios.

Añadió que en la semana del cierre las pérdidas alcanzaron unos cinco mil dólares y que ese dinero no se ha recuperado aún.

Paulina Núñez del Arco, dueña del restaurante Tijuana, también coincidió en que las ventas han bajado, pero que igual siguen adelante trabajando con las mismas ganas y dando cocina de buena calidad. “Nosotros con otros restaurantes nos unimos a hacer una campaña para atraer a la clientela, con ciertas promociones individuales de cada local”, indicó.

“Hemos hecho un give away (promociones) entre todos con una idea que es muy buena y solo esperamos que el centro comercial nos apoye y siga el ritmo de trabajo que estamos armando”, añadió Paulina. Sandra Condo, una cliente, dijo que sería bueno que el mall recobre pronto su ritmo normal.(I)