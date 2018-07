María José Félix vive dedicada al arte

Se ve a una mujer serena que contempla la naturaleza, y sus cabellos al viento muestran un momento de libertad, de afirmación. Es lo que se ve en una de las obras de María José Félix, para quien su trabajo revela lo que está viviendo.

La artista plástica con más de 20 años de trayectoria, y también diseñadora gráfica, observa con sus ojos grandes y cargados de brillo su obra En silencio. Dice que se siente feliz porque ha podido perseverar en transmitir emociones con su arte “en un mundo cargado de violencia”, porque puede vivir del arte, porque ha visto muchos sueños cumplidos y ha logrado ser testigo del empoderamiento de la mujer en su rama en el país.

Con una sonrisa que delata su regocijo, expresa que desde su niñez tuvo convicción de que nació para el arte. Que es inolvidable no haberlo percibido mientras pasaba durante largas horas pintando con crayones y marcadores. Su gusto por el arte fue innato, cree haberlo heredado de su madre, la escritora Zoila Velásquez.

María organiza exposiciones artísticas desde que tenía 18 años, es directora y enseña en Arte Espacio, sueño hecho realidad para ella; es el lugar en el que da talleres. También enseña en La Pintona, un espacio que está en la urbanización Entre Ríos, los lunes de 15:30 a 20:30.

Aparte tiene un emprendimiento con una línea de productos artísticos que incluye tazas, bolsos, platones de cerámica, entre otros artículos, con diseños que son reproducciones de sus obras. Sus creaciones se venden en Vitrina 593 de Laguna Plaza (vía a la costa). Muestra y vende sus obras en Esencia Ecuador, en Buena Vista Plaza.

Ama el arte porque para ella es un lenguaje de calma, de contemplación, es un camino de paz y permite que las sociedades “encuentren ese lado sensible”.

Sus productos muestran rostros de mujeres y frases emotivas. Algunos de sus trabajos se pueden ver en la cuenta de Instagram: mjfelix_art.

Es madre, esposa, hija y una artista que dedica tiempo a la planificación, a pensar en proyectos nuevos. Dice que siempre hay que tocar puertas y arriesgarse para aplicar las nuevas ideas y emprender con arte. Su inspiración está en una frase del pintor holandés Vincent van Gogh que tiene colgada en una pared de su estudio: ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?

“Me motiva muchísimo porque cuando quiero hacer algo y digo ‘pero es que es difícil, no tengo presupuesto para hacerlo’ y me pongo a pensar qué sería de mi vida si no lo hago, sería aburrido, sería monótono. Hay que arriesgar y hacerlo con pasión, porque es de valientes y de los que perseveran”, dice ella, de 40 años.

Mostrar esta actitud, dice, es como abrir puertas, pero además es un compromiso.

Esa fidelidad la ha llevado además a prepararse en su profesión. Hizo su carrera de Licenciatura en Arte con dos menciones: Curaduría y Crítica de Arte, y, Artes Plásticas en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Para complementar su formación académica realizó una Maestría en Proyectos Culturales a través de la Cámara de Comercio de Toledo (España) y el ILAM.

Ha llevado a cabo exposiciones dentro y fuera del país a lo largo de casi dos décadas. Trabajó en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas durante cinco años, fue directora del área de Proyectos Culturales e Imagen institucional, desde donde impulsó proyectos didácticos en las áreas de los museos y la difusión de los acervos patrimoniales y de artistas locales.

Ese camino de formación le ha permitido recibir distinciones. Entre sus logros está el del 2009, cuando fue elegida representante cultural del Ministerio de Turismo del Ecuador para la WTM en Londres (World Travel Market) Action Painting: murales y sombreros pintados en vivo.

En el 2015 obtuvo un reconocimiento por su labor en gestión cultural del Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza.

En ocasiones celebra el Día de la Mujer exhibiendo sus obras en espacios públicos. Con su trabajo invita a las mujeres a nunca dejar de soñar y persistir.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de dedicarme a lo que me gusta, no ha sido fácil, pero la perseverancia y constancia tiene que ver en cualquier camino que una emprenda. Hay que escalar obstáculos, ir saliendo adelante a través de distintos sueños”. (I)