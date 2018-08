  Pachakay, el regreso a la vida en el campo

Fue la primera vez que me acerqué a un búfalo, los había visto antes, pero siempre de lejos. Al principio retrocedí y enseguida sentí miedo, pero Ángel Llorente, quien fue mi guía en el parque agroturístico Pachakay, me animó a hacerlo como lo hizo antes con una niña que por primera vez se aproximaba a un ternero. Pancho, un búfalo doméstico de 2 años, es inofensivo, me dejó tocarlo e incluso me permitió hacerle algunas fotos, siempre muy dispuesto al pie de la cerca de su corral.

A Pancho le acompañan vacas y caballos, a los que tocan turistas, en su mayoría nacionales. Unos disfrutan de mirarlos alimentarse o correr y otros se acercan un poco más, se animan a ordeñar una vaca y a cabalgar acompañados siempre de un guía del parque de 16 hectáreas que se encuentra dentro de la hacienda San Rafael, en el kilómetro 86 en la vía Naranjito-Bucay, a solo 1 hora y 30 minutos de Guayaquil, viniendo por la ruta Durán-Milagro-El Triunfo-Cumandá-Bucay.

Si lo prefiere puede disfrutar de un paseo en bote como lo hizo David Murillo, quien vino desde Guayaquil. “No remaba desde hace 30 años y realmente me costó al comienzo, pero lo disfrutamos como unos niños”.

El mismo sentir compartieron los hermanos Daniel y Xavier García al jugar ping pong, mientras en otra esquina se disputaba un partido de futbolín.

Los más pequeños Santiago e Isabella Martínez, de 4 y 9 años, se divertieron saltando, escalando o columpiándose en el área de juegos para niños o viendo a pequeños pollitos y tortugas terrestres.

Patricia Guanín decidió ir con sus hijos a Pachakay por recomendación de su nutricionista, quien le sugirió alejarse del estrés de la ciudad y compartir un momento al aire libre.

Su familia tomó el bus que sale del Mall el Sol los domingos a las 09:15 y los lleva al parque. Una de las experiencias de las que más disfrutó Patricia fue ver cómo Noemí Lima preparaba una cuajada con leche, suero y sal, la cual luego se sirvió acompañada de patacones. Sintió que aquel día aprendió algo nuevo.

Al llegar el mediodía varias de las familias se sentaron en las cabañas para disfrutar de un tradicional almuerzo de campo. La familia de Guanín prefirió en su mayoría pedir el seco de pollo, mientras que la de William Rivadeneira eligió la fritada, considerado el plato estrella de Pachakay.

Además de estos platos, Ángel Llorente, gerente de Pachakay, aconseja probar las hamburguesas. Las recomienda porque es un experto en cortes de carne y por eso adecuó una sala para poder darle el tratamiento correcto. “La carne tiene que tener su maceración y su tiempo de respirar”, explica.

Este joven español, que estudió en Le Cordon Blue y tiene una maestría en Administración de Empresas, quiere crear una nueva fusión gastronómica entre la tradicional comida criolla y otros sabores como el magret de pato, un plato que le gustaría sumar en el futuro al menú de Pachakay porque en esa zona hay abundancia de estas aves.

Los cambios no solo serán en la gastronomía. La curiosidad de Llorente por la vegetación que posee Bucay lo ha llevado a proponer nuevos talleres, como el de banano, para explicarle a los turistas la variedad de especies que se siembran en esta región y hacer una feria gastronómica.

Hace dos meses sembraron 180 rosas que ya se observan en el parque, en el que disfrutan pasar el día los turistas, pero también se pueden hospedar varios días en las cabañas Isabella y San Rafael y desconectarse de la rutina diaria.

Horario de atención: 09:00-18:00. Sábados, domingos y feriados. También entre semana previa reservación.

Costos

Básico: $ 10 (3 años en adelante)

Actividades: andar en botes y kayaks a remo, salas de futbolín y ping pong, vistazo a animales de granja, canchas de fútbol, si tienen niños pueden utilizar el área infantil.

No incluye: cabalgar, pared de escalada y bicicletas

- $ 5 (tercera edad y discapacitados. No incluye actividades)

Full: $15

Actividades: Pared de escalada, bicicletas, montar a caballo en el picadero más las otras actividades del básico.

Vip: $ 25

Todas las actividades más un plato fuerte y bebida

Paquete bus: Costo: $ 35

Tercera edad y niños menores de 11 años: $ 30

El paquete incluye transporte de ida y vuelta

Todas las actividades

Plato fuerte a su elección. Bebida

Los buses salen del Mall del Sol los sábados y domingos a las 09:15 y regresan a las 16:30

Reservaciones

En el Mall del Sol hay una isla en el patio de comidas, donde se pueden comprar los tiques. Atención de lunes a viernes. Teléfonos: (04) 215-8555 ext: 6083 – 096-999-4315.

Talleres vivenciales

Pachakay ofrece talleres de cacao, producción de la caña de azúcar y queso con previa reserva.

Recomendaciones

- Ropa ligera

- Zapatos cómodos

- Gorra o sombrero

- Protector solar

- Repelente

- Ropa para cambiarse

Página web: www.pachakay.com