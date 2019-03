El ‘Bolillo’ Hernán Darío Gómez sentencia a la Tricolor a otro fracaso en Copa América

Eduardo Hurtado y Polo Carrera, dos figuras del balompié nacional, coinciden con el malestar general de los hinchas del fútbol respecto a la intención de Hernán Gómez de ir al torneo de Brasil para “ensayar”. El técnico dijo que solo vino por las eliminatorias.

Polo Carrera: ‘El DT Gómez no ha sido muy serio en su trabajo’

Polo Carrera, símbolo del balompié del país, le pide a Hernán Darío Gómez, DT de la Tri, que sea “coherente” en sus declaraciones y que por su prestigio y el del fútbol nacional, afronte la Copa América de Brasil 2019 con lo “mejor que tenga”. Está preocupado por el destino de la Tri en la Copa América.

Como técnico usted fue campeón con Liga (Q) en 1990 y con el club fue a la Copa de 1991, ¿Le habría dicho a la dirigencia alba que iba a afrontar con todo el torneo nacional y no la Libertadores o viceversa?

No. El Bolillo Gómez es un amigo, pero se tomó estos partidos amistosos como una prueba y no ha sido muy serio en su trabajo. Le pasó factura no haber llamado a los mejores jugadores.

Él sabe que el fútbol se hace con arqueros, defensas, volantes y delanteros, y ahí cometió el error de no convocar (más) atacantes (citó a Enner Valencia, pero se lesionó) porque si tenía delanteros de categoría no habría pasado nada. Lo sacrificó al delantero Leonardo Campana, que todavía es un jovencito (goleador del Sudamericano Sub-20, con seis tantos). Lo puso (de titular ante Honduras) y lo sacrificó.

¿Cómo que se debe afrontar la Copa América?

Con lo mejor que se tenga. En el fútbol ecuatoriano hay jugadores muy importantes

y otros están muy bien en Europa y México. Hay que llamar a los mejores. Falta un poco más de dos meses para la Copa América (se iniciará el 14 de junio) y además tiene qué jugar dos amistosos contra Venezuela y México y en esos partidos ya debería tener listo Gómez el equipo con el que va a competir en la Copa América 2019. Tiene que ser con los mejores porque se juega su prestigio y el del fútbol ecuatoriano.

Usted menciona el prestigio del fútbol nacional, ¿cómo quedó este después de los amistosos con Estados Unidos (derrota 1-0) y Honduras (0-0)?

Todos estamos preocupados por las declaraciones de Gómez (que fue contratado solo para las eliminatorias). En el fútbol, reitero, se puede perder o ganar, pero el técnico debe ser coherente con lo que dice y declarar ante la prensa de forma seria. Debe decir lo que está pasando. El prestigio del fútbol ecuatoriano sí se ha visto afectado por las declaraciones del Bolillo.

¿Qué medidas debe tomar la dirigencia de la FEF?

Sé de la capacidad del presidente (Francisco Egas) y de los miembros de la Comisión de Selecciones de la Federación, y tendrán que entablar un diálogo directo y poner las cosas en claro. Que todo quede muy claro. Hay que recomendarle a Bolillo que sus declaraciones no sean tan jocosas, ni tan improvisadas. Sus expresiones deben tener responsabilidad, fortaleza y personalidad.

Debe saber que la Selección es de todos y no solo de una provincia. Entonces, la presidencia de la Ecuafútbol debe hablar seriamente con él para que las cosas de hoy en adelante mejoren.

Polo Carrera, extécnico de la Tri

Eduardo Hurtado: ‘Bolillo abre el paraguas por si las cosas no resultan’

Para Eduardo Hurtado no hay técnicos contratados para dirigir con seriedad un torneo y tomarse otros a la ligera. El Tanque, que en 1993 jugó la Copa América y eliminatorias en un mismo año, cree que cuando Hernán Darío Gómez habla de ir a “aprender” en Brasil 2019 está “abriendo el paraguas” por si fracasa por tercera vez con la Selección en una Copa América (como en el 2001 y 2004). Pide jugar la Copa América 2019 con mentalidad ganadora.

En 1993 jugó la Copa América y eliminatorias al Mundial 1994. ¿Un torneo les importaba menos a los jugadores porque había otro después?

No, al contrario. Era muy importante para nosotros la Copa América de 1993 porque se jugaba aquí. La Selección venía en un proceso de transición, con futbolistas que empezaban a tener mucho peso en el equipo porque habían adquirido experiencia en el terreno de juego. Otro aspecto para tratar de tener en esa Copa una buena competencia fue la confianza que nos dio el entrenador Dusan Draskovic a los jugadores que habíamos sido parte del la selección sub-23 (que jugó el Preolímpico de 1992, de Asunción).

Si en 2019 la Copa América será el único torneo oficial de la Tri, no habría que ponerle más interés a ese certamen?

Ecuador es un país que ya ha clasificado a tres mundiales (Japón-Corea del Sur 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014) y por eso el equipo debería ponerle mucho interés a la Copa América. A Ecuador lo que le falta, después de lo hecho en la Copa 1993 (llegó a semifinales y terminó cuarto) es avanzar y meterse

y a una final y por qué no tratar de coronarse. Pero eso sucederá siempre que se haya trabajado y luchado por ese objetivo. Por eso, nuestros jugadores tienen que poner mucho énfasis en esta Copa América de Brasil 2019.

¿Qué lectura cree que le den los seleccionados al mensaje del DT de ir a ensayar y aprender en la Copa América?

Bolillo está abriendo el paraguas por si las cosas no resultan. Pero él sabe bien que Ecuador ya no está solo para aprender en una Copa América. La Tri es muy fuerte y respetada a nivel de Sudamérica por todo lo que ha hecho en los últimos años. El profesor Gómez debería buscar otras maneras de expresarse y confiar en que se puede ir a ganar. Tiene buen grupo de jugadores y si los mentaliza de forma positiva, de seguro él logrará algo más que pasar una fase de grupos. Pero siempre y cuando él quiera.

¿Cree que los técnicos son contratados para buscar éxito en un solo certamen?

La gente que contrató al Bolillo sabía que antes de la eliminatoria había una Copa América, no creo que se lo haya traído solo para llegar al Mundial. Si a mí como directivo el Bolillo me decía 'voy para las eliminatorias', yo esperaba a que ese torneo se terminara y luego lo llamaba solo para cada partido premundialista. Tras la Copa se debe hacer una evaluación, corregir errores y pensar en cada partido de las próximas eliminatorias.