Harry Kane fue condecorado por el príncipe de Inglaterra

El capitán de la selección de fútbol de Inglaterra, Harry Kane, recibió el jueves el premio MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico) tras liderar al equipo nacional a las semifinales del Mundial de Rusia el año pasado.

El príncipe Guillermo le entregó la medalla al delantero del Tottenham Hotspur, de 25 años, en el Palacio de Buckingham. Kane fue el máximo goleador del Mundial con seis tantos en la campaña en la que Inglaterra cayó 2-1 ante Croacia en las semifinales.

El jugador asistió a la ceremonia con su novia y sus padres. "Un verdadero honor y un día de enorme orgullo para mí y mi familia", escribió en Twitter.

"Un agradecimiento especial a mis compañeros de la selección de Inglaterra y al cuerpo técnico", agregó. (D)

A real honour and an enormously proud day for me and my family.A massive thanks to my @England teammates and coaching staff. pic.twitter.com/g70LWpRR1N

— Harry Kane (@HKane) 28 de marzo de 2019