Lionel Messi y Luis Suárez, aptos para jugar el derbi entre FC Barcelona y Espanyol

Barcelona -

Los delanteros de Barcelona Lionel Messi, que sufre dolores en el pubis, y Luis Suárez, con un problema de tobillo, están disponibles para jugar el sábado contra el Espanyol, anunció este viernes el club español, que no podrá contar con el francés Ousmane Dembele, lesionado en un muslo.

"Leo viene arrastrando molestias desde hace tiempo. Estamos cuidándolo desde antes de Navidad, intentando que vayan remitiendo. En su selección ocurrió algo parecido. Ha tenido descanso, se encuentra mejor y tendremos cuidado con Messi por lo fundamental que vienen los partidos", señaló el técnico Ernesto Valverde, prudente sobre el estado de Messi, que recibió el alta.

El astro de 31 años se había unido a su selección la semana pasada arrastrando molestias en el pubis. Tras participar en el duelo contra Venezuela (derrota 3-1) fue baja ante Marruecos por "reagudización de dolor pubiano bilateral".

A continuación Valverde habló de Suárez: "Está bien. Con precaución porque ha tenido algún susto pero el descanso le ha venido bien también".

El uruguayo no participó en los partidos internacionales de su selección al sufrir "un esguince en el tobillo derecho" en el triunfo 4-1 del Barcelona sobre el Betis el 17 de marzo.

Valverde no precisó la fecha de la vuelta de Dembele, víctima de una recaída muscular el 13 de marzo y que normalmente estará de baja tres o cuatro semanas.

"Está bien. Se encuentra confiado pero no puedo dar una fecha exacta, no lo sé. Intentaremos no precipitarnos para no provocar una recaída", dijo.

Con diez puntos de ventaja sobre el Atlético, el Barcelona enfila la parte final del campeonato con muchas opciones de renovar su título.

"Tenemos en cuenta que es un derbi, lo cual es motivante para nosotros y para ellos y tenemos claro que llega la parte decisiva del curso. Esta semana tenemos tres partidos de Liga y tres partidos complicados. Sabemos lo que nos jugamos esta semana", advirtió.

El partido se jugará este sábado en el estadio Camp Nou a las 10:15 de Ecuador.