En duda la continuidad de Deportivo Quito en Copa Ecuador

Quito -

Con el sorteo de llaves de la tercera fase, la Copa Ecuador retoma su actividad en el 2019. Son 31 clubes los distribuidos en tres bombos, con ausencia de Deportivo Quito, que no aparece en el listado entregado por la Ecuafútbol, rectora de este torneo, lo que se contrapone a lo expuesto por la dirigencia chulla, que asegura recibió invitación.

Para el sorteo del 2 de abril están destinados tres bombos, el 1 y 2 con ocho clubes de la serie A cada uno, y el 3 con los 10 equipos de la serie B, y los cinco de segunda división, que avanzaron de la segunda fase.

En el listado del bombo tres falta Deportivo Quito, club que entró como invitado al torneo cuando disputaba la segunda división de Pichincha; sin embargo, por deudas, FIFA relegó a los chullas al amateurismo en diciembre, una condición que no impide su participación por la forma en la que está estructurado el certamen.

"La Copa Ecuador pueden jugar equipos de serie A, serie B, segunda categoría y del fútbol amateur, y si Deportivo Quito está en el amateur no tiene impedimento para que participe, y lo hará con las reglas que rigen en el fútbol amateur, porque así está concebido el torneo", dijo Amilcar Mantilla, miembro del directorio de la Ecuafútbol.

Consultado en Mundo Deportivo por la falta de los chullas en la nómina, el directivo dijo estar "sorprendido y hasta dolido, como hincha, porque un club de gran historial no sea parte de la Copa Ecuador, un torneo cuya participación ganaron en cancha", dijo Mantilla.

De parte de la dirigencia azulgrana está otra versión que indica que el club recibió la invitación formal para participar del sorteo el martes próximo. "Me sorprende que no estemos en un bombo", dijo el presidente azulgrana Juan Manuel Aguirre.

El directivo aclaró que "recibimos en los canales oficiales del club los requisitos para participar en la Copa Ecuador. Me invitaron al sorteo", señaló.

Aguirre hizo referencia a una comunicación dirigida el 25 de marzo a los "clubes clasificados Copa Ecuador 2019", en la que se detallan pormenores del sorteo y la continuación de la Copa, oficio remitido desde la gerencia de la Licencia de Clubes y Competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Según el titular chulla, el club no ha desestimado su continuidad en la Copa, esto a pesar de un panorama complicado por temas económicos y de plantilla.

"Bajo ningún concepto (hemos renunciado), no hemos tenido ninguna postura oficial sobre la participación en la Copa Ecuador, hoy tarde (jueves) tenemos una reunión con el cuerpo directriz para tomar decisiones, pero no hemos renunciado, ni hemos dicho que no vamos a participar", apuntó Aguirre. (D)