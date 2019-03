Frickson Erazo no oculta su inconformidad por no jugar en Barcelona (Video)

Guayaquil -

Al defensor de Barcelona, Frickson Erazo, lo tiene incómodo el hecho de no poder jugar en el cuadro que adiestra el técnico Guillermo Almada.

Erazo, que fue fichado a medidados del 2018 y que no pudo actuar en el resto de ese torneo por inscripción tardía, no ocultó su malestar por su ausencia en el primer plantel.

“No puedo ser hipócrita al dar declaraciones y decir que no me molesta o no me incomoda (el no jugar). Es obvio que molesta y que incomoda y eso es un sentimiento bueno porque significa que quieres estar (en el equipo) y aportar”, expresó Erazo, este jueves al término de la práctica que cumplió Barcelona en su estadio.

“Ahora si por ese sentimiento, se llega atrasado, no se quiere entrenar y desmotivas al grupo para que no entrene y que no hagas las cosas bien, ya estamos hablando de un sentimiento negativo”, agregó el defensor esmeraldeño.

Frickson Erazo de siente inconforme e impotente por no tener minutos de juego con #BSC, esta inconformidad ya se la transmitió a Guillermo Almada pic.twitter.com/AiFFHvqsVO — --------LeoMora (@leomoram) 28 de marzo de 2019

Erazo insistió en que está “inconforme” y que se siente “impotente”, por no tener oportunidades en el primer plantel.

“Me entrego al máximo en todos los entrenamientos, animo a mis compañeros, los motivo, al que le toque jugar siempre le estoy dando indicaciones que tiene que estar atento, para el beneficio de Barcelona. La inconformidad está y espero una oportunidad para poder jugar”, expresó Erazo.

“Le hago saber (su malestar al DT) llegando temprano, entregandome al máximo, exigiendome en cada entrenamiento, con lo que hago, el técnico (Almada) sabe que estoy inconforme. Él (el adiestrador uruguayo) está tomando decisiones a su criterio y cuando llegue mi oportunidad, la aprovecharé”, concluyó el esmeraldeño. (D)