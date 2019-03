Hernán Darío Gómez: Que se bajen del bus, la Copa América no me la van a cobrar

Quito -

​El seleccionador Hernán Darío Gómez pasó del "vamos a aprender", a "vamos a ser campeones de la Copa América", frases que levantaron polémica en la afición nacional. A estas, el DT sumó otra declaración en la que enfatiza que la cita en Brasil no es objetivo principal para 'Bolillo' y la Tricolor, en junio.

​La noche del miércoles a su arribo al país, tras una discreta actuación en dos partidos ante Estados Unidos (0-1) y Honduras (0-0), Gómez volvió a topar el tema de la Copa América.

"Mi contrato está​,​ es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América, es para la eliminatoria, ​(esto) ​para que mucha gente se vaya bajando del bus​,​ pues. Que la Copa América me la van a cobrar, no", indicó el seleccionador nacional.

Sobre el trabajo con los jugadores de las últimas convocatorias, Gómez reveló que tiene las cosas claras, y que los jugadores están al tanto de cómo desarrollará su trabajo hasta la citación para el certamen continental.

"Les dije a los muchachos que puede haber jugadores que no vayan a ir a Copa América, de los que han estado, y otros que puede que jueguen la ​eliminatoria. Les hablé bien claro porque después la gente se preocupa​,​ y los muchachos​,​ y todo el mundo", señaló el cafetero.

Bolillo también habló de Jorge Célico, DT de la mini-Tri campeona del Sudamericano Sub-20, quien estuvo citado por el colombiano cuando dijo "vamos a intentar quedar campeones (de la Copa​ América​), eso lo aprendí del profe (Jorge) Célico".

Del argentino, G​ó​mez dijo tener "el mayor respeto, cariño y admiración", además que apuntó que "hay que seguir consejos, a veces hay que seguir consejos". (D)