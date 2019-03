Juan Manuel Correa se siente orgulloso de ser un tricolor en F1

Juan Manuel Correa Borja, nacido en Quito, el 9 de agosto de 1999, es un piloto ecuatoriano-estadounidense que correrá, desde este fin de semana en la Fórmula 2 con la escudería Sauber Junior Team. Sin embargo, el tricolor de 19 años, desde hace varios días, también está vinculado a Alfa Romeo, de la F1. Correa, desde Baréin, donde competirá en los próximos días, conversó vía videoconferencia con este Diario, y dijo sentirse complacido de ser piloto de desarrollo de la F1. Espera en un plazo de dos años estar al mando de un bólido de la máxima categoría en el automovilismo mundial y manifestó que aunque reside en Estados Unidos, mantiene sus raíces como ecuatoriano y se siente orgulloso del país que lo vio nacer. Le gusta el fútbol y pese a que no lo sigue, es hincha de Liga de Quito.

¿Desde qué edad incursiona en el automovilismo?

Comencé a los siete años con la práctica del karting en Quito, en el circuito Dos Hemisferios. Primero lo tomé como un hobby de los fines de semana y poco a poco me fue gustando este deporte. Todo comenzó gracias a mi papá (Juan Carlos Correa).

En sus inicios, ¿tuvo competencias internacionales?

Estas fueron cuando aún vivía en Ecuador, estuve un par de veces en Brasil y en 2010 con mi familia nos mudamos a Miami y comencé a correr en estados Unidos las competencias de ahí y en 2013 corrí en Europa.

¿Cómo llegó a la F2?

Estaba corriendo en la Fórmula 3, que es un paso antes de la 2 y por la buena campaña que tuve el año pasado, al final de temporada realicé los test de postemporada y me fue bien, luego de eso me dieron la promoción para llegar a la Fórmula 2.

Y para llegar a ser piloto de desarrollo...

Fue algo parecido a lo hecho para llegar a la Fórmula 2. El año pasado cuando hice las pruebas tuve acercamientos con Alfa Romeo para trabajar en algo esta temporada y después firmé con el Sauber Junior Team, que está conectada a Alfa Romeo y tras conversar llegamos a un acuerdo y lo firmamos.

¿Qué significa ser un piloto de desarrollo?

Un piloto de desarrollo trabaja bastante en un simulador, cada equipo de F1 tiene uno que son muy avanzados y puedes probar el carro y hacerle mejoras solo en el simulador y todo de forma virtual y para eso se necesita un piloto que les pueda dar apreciaciones. Eso es lo que voy a hacer este año y creo que voy a tener una prueba en un carro de F1 este año, lo que ayuda en el aspecto técnico y deportivo y aparte de eso voy a tener un contacto con el equipo de F1, que me ha pedido que esté en algunas carreras de la actual temporada (del Mundial de Automovilismo) para conocer al equipo, el ambiente y fortalecer el contacto.

¿En qué tiempo se proyecta estar al mando de un F1?

Todo depende de cómo me vaya en la F2, si todo va muy bien podría ser el próximo año, o tal vez me demore en sacar puntos para subir (de categoría), puede ser en dos años. No es algo en lo que pienso mucho, ahora estoy concentrado en F2, donde voy a tratar de hacer lo mejor para llegar a la F1 y conseguir el asiento, eso es a futuro.

¿Qué sintió cuando se dio el paso para llegar a una escudería de la F1?

Fue una sorpresa. Cuando firmamos el contrato (con Alfa Romeo) no capté cuál iba a ser el impacto de esto; cuando se dio el anuncio vi el impacto que causó, especialmente en Ecuador; me di cuenta de que esto es un gran paso. El hecho de estar en un equipo de F1, aunque no esté corriendo, es un gran orgullo. Algunas personas en Ecuador piensan que soy menos ecuatoriano de lo que en realidad soy, de hecho nací en Quito y estuve ahí 10 años. Me siento ecuatoriano y es un orgullo. Creo que soy el único piloto ecuatoriano que está en F1 y debo ser uno de los pocos o el único en llegar a la F2.(D)

Toda mi familia está contenta y orgullosa. Yo también estoy muy orgulloso de ser ecuatoriano. A veces me duele un poco que me digan que ni siquiera hablo español".

Estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido, espero que siga así, veremos qué pasará este año en mi primera temporada en la Fórmula 2".

Juan Manuel Correa, piloto ecuatoriano-estadounidense.