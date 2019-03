Andrés Mendoza se va de El Nacional sin debutar

Quito -

Ni siquiera jugó un minuto en el 2019, pero por decisión del técnico Marcelo Zuleta el zaguero Andrés Mendoza, de 29 años, tuvo que dejar El Nacional, contó el futbolista.

Firmó su contrato con los criollos, el pasado 27 de diciembre, y era considerado, por su experiencia, como una de las soluciones para la defensa.

No obstante, el argentino Zuleta le indicó que no lo iba a tomar en cuenta. “Comencé bien la pretemporada, pero yo venía de un desgarro de nueve milímetros y después de un esguince de tobillo grado dos. Eso creo me alejó de la expectativa del DT y me dijo que no estaba preparado para jugar”, contó.

Acordó, dijo, con la dirigencia los términos de su salida. “Este viernes deben pagarme el sueldo de marzo, y luego en cuatro cuotas cobraré (los emolumentos) hasta julio. Espero me cumplan porque no quiero demandar. No es mucha plata”, explicó en diálogo con la emisora quiteña Cobertura. (D)