Juan Luis Anangonó se incomodó por una multa en Liga de Quito, pero anhela seguir en el equipo

Quito -

El delantero Juan Luis Anangonó, el de los goles salvadores, el que ayudó a Liga de Quito a consagrase campeón el año pasado, aceptó este martes de forma tácita que le incomodó ser multado -por no viajar a Brasil para jugar la Copa Libertadores-, pero aún así indicó que desea renovar su contrato con los albos.

El imbabureño, de 29 años, no pudo abordar la nave que llevó a la delegación universitaria a Río de Janiero, donde el equipo perdió 3-1 contra Flamengo, por la fase de grupos de la Libertadores, el pasado 13 de abril. Un juicio de alimentos impidió el viaje del goleador.

"El tema es que me enteré no por el presidente, sino por las redes sociales. Él salió hablar y a decir que me iban a multar. Ahí le llamo y le digo que me explique el motivo de la multa y me responde: 'Vas a tener una multa porque no viajaste a Brasil'. Entonces le digo: Ok, pero vamos aclarar el tema: Yo podía viajar porque solucioné mi inconveniente a tiempo, y si decidieron que no viaje ese no es mi problema. No voy aceptar esa multa", explicó Anangonó.

Se conoció que la multa no es alta, pero que igual se le aplicará al futbolista.

En este contexto, Anangonó dijo estar agradecido con todos los integrantes de la institución porque con Liga logró "lo más importante" en su carrera deportiva, ganar un título nacional.

"Nunca he pensado dejar Liga, eso no pasó por mi cabeza, más bien pienso que la dirigencia no quiere que siga porque no me han dicho si quieren que continúe en el club. Estoy contento y me siento muy bien acá", comentó Juan Luis, a quien se le termina su contrato en junio próximo.