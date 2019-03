Pablo Repetto aún no tiene claro cuál es el clásico rival de Liga de Quito

Pablo Repetto, adiestrador de Liga de Quito, dialogó con los medios de comunicación sobre el partido que deberán afrontar este sábado ante Barcelona Sporting Club en el estadio Monumental. Además, el estratega uruguayo mencionó que aún no tiene claro cuál es el clásico rival del cuadro albo.

En primer lugar, se refirió a la seguidilla de partidos entre Copa Libertadores y torneo local. "Varios jugadores venían con problemas, unos de lesiones y otros sin actividad de pretemporada. La seguidilla de juegos es importante y sabemos que nos jugamos mucho en las aspiraciones que tenemos", comentó.

"Tenemos que priorizar seguramente algún torneo. Debemos rotar los jugadores para tener la fuerza suficiente en Copa Libertadores que es dónde nos jugamos la clasificación", agregó.

Sobre su próximo rival mencionó que "tiene una base de jugadores que se ha mantenido en los últimos años" pero que "buscaremos un resultado positivo ante un gran equipo". Además, confirmó que un 50% del equipo titular no jugará ante los canarios y que aún no tiene la alineación con la que saltará el sábado al gramado del estadio Monumental.

Finalmente, consultado sobre la rivalidad que ha surgido últimamente entre Liga de Quito y Barcelona, Repetto fue claro en decir que todavía no define cuál es el clásico rival de su equipo. "Estando dentro de LDU aún no me doy cuenta o entiendo cuál es el partido clásico de nuestro equipo. Todos los partidos tienen algo especial", concluyó. (D)