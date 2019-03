Padre de Neymar: Estamos en negociaciones para renovar con el París Saint-Germain

El padre de Neymar, estrella del París Saint-Germain, en una entrevista concedida a UOL Esporte habló sobre el futuro de su hijo y asegura que no ve probabilidades de una posible salida.

"Las probabilidades de salir no son muy grandes. Tiene tres años más de contrato y estamos hablando para una renovación", señaló Ney Pai, que no ve a su hijo jugando para otro club a pesar de sufrir otra prematura eliminación en Champions League; objetivo principal de los parisinos y que aún no lo han podido capitalizar.

El brasileño fue objeto de críticas luego de que se filtraran fotos en el Carnaval de Río durante su estadía en Brasil, donde se recuperaba de una lesión. Aunque su padre señalara que "estuvo con permiso explícito del PSG".

"A veces le damos distracciones, porque mentalmente estos chicos, a este nivel de tensión lloran, sufren, sienten. El carnaval es un escape. Neymar no estuvo una hora caminando en el Carnaval. Estaba en uno de los mejores sitios, con toda la asistencia posible, con un sofá para sentarse, con bebida si quería beber, con todo. Este tipo de afirmaciones (críticas) son las que molestan a Neymar", apuntó.

A pesar de los rumores surgidos a raíz de la eliminación en octavos de final de Champions en manos del Manchester United, que lo ubicaban en la órbita de varios clubes (entre ellos el Real Madrid), Ney Pai desmintió rotundamente que el futuro de su hijo sea fuera de París.

"El nombre de Neymar siempre sale en las ventanas de fichajes. Eso no significa nada, llevamos así desde que tiene 17 años, pero la realidad es que solo lleva dos traspasos en su vida (Santos-FC Barcelona y FC Barcelona- PSG). Dos fichajes y diez años de especulación. La probabilidad de no salir es muy grande", concluyó. (D)