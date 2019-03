Las claves de Zidane para llegar a la élite: "No hice el idiota por los bares, bebía agua"

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, cree que ahora no se debe ser tan bueno para llegar a la élite, porque entre otras reflexiones, "el fútbol ha cambiado".

"Antes para poder jugar tenías que ser bueno, no era tan simple como hoy. Ahora si saben que tienes algo de talento te dan la oportunidad rápidamente", cuenta a OTRO, una plataforma de pago que ofrece contenido exclusivo de jugadores, jugadoras y exjugadores.

El entrenador del Madrid tenía claro desde bien pequeño que quería ser futbolista y luchó para llegar a lo más alto con el consentimiento de sus padres. "Mi único deseo era jugar al fútbol y tuve dificultades en la escuela. Mis padres nunca me regañaron, pero sabía que mi actitud no era la ideal. Así que un día me dijeron: ‘Sabemos que tienes algo en mente, así que haz lo que quieras’. Una vez que tuve el permiso de mi padre y de mi madre lo di todo por lo que quería. Al llegar al Cannes vi entrenar a los jugadores y me dije: ‘Quiero dedicarme a esto’".

Zidane pensó solo en fútbol y cuidó su mente y cuerpo.

"A partir de ese momento luché por convertirme en el mejor. Descansé bien, no hice el idiota por los bares, bebía agua y estiraba mucho. Di todo lo que pude para convertirme en el mejor jugador, tenía que hacerlo a toda costa. Así es como haría felices y llenaría de orgullo a mis padres", reveló.

