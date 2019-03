Tottenham abrió las puertas de su nuevo y espectacular estadio

Londres -

El extremo de los Spurs, J’Neil Bennett, marcó este domingo el primer gol en la historia del nuevo estadio del Tottenham.

Tottenham enfrentó al Southampton en un partido Sub-18 en el primer evento de prueba oficial para la arena de 62.00 butacas.

La apertura del estadio Tottenham Hotspur, construido en el terreno del antiguo escenario del club, White Hart Lane, fue pospuesta repetidamente debido a problemas en la construcción y asuntos de seguridad.

Observado por casi 29.000 aficionados, Bennett mandó un tiro rasante perfectamente angulado desde el borde del área para dar a su equipo la ventaja a los 11 minutos. El partido, que Tottenham ganó 3-1, se realizó 679 días después del último encuentro en el antiguo estadio.

Fue el primero de dos eventos de prueba requeridos para recibir certificados importantes de seguridad por parte del consejo local. El segundo se celebrará el sábado, cuando las leyendas de los Spurs enfrenten a un equipo semejante del Inter de Milán.

Bajo esta calendarización, el primer encuentro de categoría mayor será el 3 de abril entre los Spurs, tercer lugar de la Liga Premier, y Crystal Palace. (D)

The first ever goal at our new home.

⚪️ #THFC 1-0 #SaintsFC --#SpursNewStadium pic.twitter.com/55RE4uputp

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 24 de marzo de 2019