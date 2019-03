Antonio Valencia entra en el libro de Récords Guinnes

El ecuatoriano Antonio Valencia sigue logrando récords cuando faltan pocos meses para su salida del Manchester United.

Valencia, actualmente concentrado con la selección nacional, entró en el reconocido Libro Guinness de los Récords junto a su compañero Matteo Darmian al conseguir la mayor cantidad de goles (no oficiales) anotados de tiros de esquina en un minuto.

En una práctica del United en la que Guinnes realizó el ejercicio de los cobros desde la esquina y sin portero que detenga los disparos, Valencia y el italiano consiguieron hacer seis goles que en condiciones de competencia serían considerados olímpicos.

Valencia dejará las filas del United en junio, tras diez años con los Diablos Rojos. El ecuatoriano, de 34 años, ya analiza las ofertas de equipos interesados en él.

New record: Most football goals scored from the corner in one minute

Congratulations @ManUtd's @DarmianOfficial & @anto_v25 who share the record title with 6 goals

@MoPlay pic.twitter.com/pqMUvOQEJh

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 21 de marzo de 2019