José Arévalo: ‘Tratamos de recuperar la institucionalidad perdida’

A un año de estar al frente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, José Arévalo hace un balance de la gestión al frente de la institución que aglutina a las federaciones deportivas provinciales.

¿A un año en el cargo qué se puede destacar?

Estamos trabajando y haciendo para que esta institución vuelva a recuperar su elemento esencial como es la institucionalidad y vuelva a ser el ente fundamental de las 24 federaciones provinciales.

Quiere decir que en la última administración (presidida por Luis Gómez) esto no era así.

Cuando nosotros llegamos, las primeras cosas que recibimos del ente interventor fueron las competencias de Fedenador y más allá del llevar el sistema estadístico había que establecer un sistema de capacitación de los cuerpos técnicos metodológicos de todo el país. Eso no se había cumplido y en el censo que realizamos a nivel nacional se estableció la falta del cumplimiento de esta tarea por tres y hasta cuatro años.

¿Cómo encontró a Fedenador en la parte administrativa, técnica, de infraestructura?

Muy afectada. El proceso de intervención duró seis meses y en el proceso eleccionario se conocieron todas las falencias. Entre ellas está que la residencia deportiva estaba totalmente abandonada, destruida. No había recibido mantenimiento durante los último tres o cuatro años. Además se encontraron espacios que eran usados como bodegas de partidos políticos.

¿Y en la parte financiera?

Muy afectada. Hay deudas, juicios laborales por personal que fue despedido, incluso de una chica embarazada y no se cumplió con una defensa jurídica efectiva, por lo que debemos pagar más de 10.000 dólares. Hay deudas por tasas de recolección de facturas, más allá de los 10.000 dólares. Se habían retenido valores del SRI en el 2015 y no se los había pagado, según sus obligaciones. Hubo que tomar las medidas para cancelar una deuda cercana a $ 50.000.

¿Hay una denuncia por apropiación indebida de dinero del torneo de fútbol que organiza Fedenador?

Tenemos dos denuncias en la Fiscalía. Es por abuso de confianza ya que existe un valor que se entrega al administrador de Fedenador y no se lo registra como ingreso, no se lo deposita y según un informe de otro funcionario se detecta el desvío de ese valor de parte del administrador financiero de esa época. Con el peritaje realizado se podría entender que son cerca de 50.000 dólares que no ingresaron a Fedenador.

De ese desvío de recursos, ¿cuál es el grado de responsabilidad del expresidente Luis Gómez?

Las investigaciones determinarán su grado de culpabilidad . No puedo dar mayores detalles porque el proceso de investigación tiene su derecho a la reserva.

¿Es verdad que se rebajaron sueldos a los trabajadores de la institución?

Ocurrió en la administración anterior (Luis Gómez) y fue una ilegalidad, así hubiera existido un compromiso entre trabajador y patrono, este no podía pasar más de un año. Hubo reclamos porque no todos aceptaron y se produjeron demandas que se pagaron y todavía tenemos por cancelar.

Usted como presidente de la ecuatoriana de básquet tuvo el apoyo del entonces Ministerio del Deporte para que llegue a Fedenador

Como contexto puedo decir que tengo experiencia en el deporte de alto rendimiento. Como Federación (de básquet) hemos luchado para que Ecuador se ubique en lugares estelares, lo hemos conseguido, pero no lo hicimos solos, sino con la ayuda de los padres de familia y de las federaciones deportivas provinciales con las que trabajamos juntos. Es allí que se produce ese apoyo amparándonos en una reforma al estatuto de Fedenador donde se establece que cualquier persona puede ser candidato a la presidencia de esta institución. Allí se mocionó mi nombre y hubo el respaldo de las provinciales. No hubo presión política.

Se intervino a Fedeguayas y salió Pierina Correa de la presidencia, ella lo apoyó para que llegue a Fedenador, ¿cómo ha retribuido ese empuje?

Hemos tenido un acercamiento con los interventores para conocer la parte legal y nos encontramos que hay falencias de infraestructura y hemos velado para que no haya afectación en la parte deportiva. Estamos trabajando para que no se perjudique al deporte formativo por el proceso de intervención.

Se cree que quien llega a Fedenador busca ser presidente del COE

Mi línea es servir al deporte de mi país desde cualquier ámbito. Si algún momento existe la posibilidad de que alguien me pida o apoye su candidatura, encantado de la vida; pero mientras esté el actual presidente, Augusto Morán, y su decisión sea mantenerse en el COE, respetaré mucho su decisión porque es una persona que ha trabajado mucho por el olimpismo.

¿Cómo califica la actual Ley del Deporte? ¿Qué se debe cambiar?

Faltan muchas cosas y hay que adaptarla al tiempo porque todo evoluciona y sabiendo que hay falencias, se podrían cambiar varias normas.

¿Cree que esta Ley es muy estatal?

No es así. Lo que sí estamos de acuerdo es que se cambie el concepto del proceso eleccionario de los organismos deportivos. Darle esa independencia a los directorios de las entidades deportivas y que se establezca un camino para tener un mejor control.

¿Cómo califica el trabajo de la Secretaría del Deporte?

En su gestión los éxitos deportivos han sido superados al histórico y no se puede calificar todo porque hoy se trabaja en función de los resultados a futuro.

¿Se justifica la existencia de la Fedenador?

¿Quién capacita a los entrenadores? Las federaciones deportivas no tienen esa competencia.

Al final de su gestión, ¿cómo quisiera que lo recuerden?

Como una persona que neta y exclusivamente sirvió al deporte. El deporte es para servir y no para sacar beneficios personales. (D)

Los títulos de los técnicos no tienen relación con lo que ellos entrenan. Falta un instituto que pueda determinar la especialidad de cada uno de ellos"

José Arévalo, presidente de la Fedenador