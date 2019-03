Mike Trout: el jugador que logró el contrato más lucrativo en la historia del deporte por US$430 millones (aunque nunca ganó un título)

Y hay quienes incluso se atreven a afirmar que hubiera poder sido incluso mayor.

El beisbolista de 27 años completó este miércoles el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte, al acordar con Los Angeles Angels de Anaheim una extensión de su contrato por US$430 millones para las próximas 12 temporadas.

OFFICIAL: @MikeTrout agrees to terms on a 12-year contract. pic.twitter.com/0HDtayjmMt

— Los Angeles Angels (@Angels) 21 de marzo de 2019