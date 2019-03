Ecuador sub-17 va en busca de quinto mundial

Quito -

Una ilusionada selección de Ecuador, bajo la dirección técnica del tricolor Javier Rodríguez, dará hoy el puntapié inicial en el Sudamericano Sub-17 de Perú, no solo con la misión de ganar en el debut a Venezuela, sino con la meta de clasificar al Mundial de Brasil. Además, el sueño del título está presente en varios futbolistas.

“Estamos listos”, aseguró optimista el experimentado Rodríguez, de 54 años, quien desde el 2005 trabaja con las selecciones juveniles de Ecuador, y en ese caminar ha llevado a la Tri a algunos mundiales. En el 2015, le ubicó a la sub-17 en quinto lugar en el Mundial de Chile.

“Todo el mundo juega bien, pero la técnica, táctica y estrategia no alcanzan cuando no hay corazón, carácter, voluntad, respeto, valores y cuando no admiramos a los demás”, destacó el DT, en una charla dirigida a los jugadores antes de viajar, y en la cual se evidenció un ambiente de entusiasmo.

Con base en ese discurso, el estratega afirmó que “Ecuador está preparado para enfrentar a cualquier equipo”, pero a la vez dejó en claro que “no habrá rival fácil”, en este certamen que se jugará desde hoy hasta el próximo 14 de abril.

La Selección se estrenará esta tarde ante Venezuela (17:10), en el juego que dará comienzo al torneo y al Grupo A, que en la previa se muestra equiparado con la presencia de Chile, Bolivia y el anfitrión Perú.

“Todas las selecciones que conformamos el grupo nos conocemos, sabemos nuestras características”, explicó Rodríguez, y aseguró que hoy las “distancias en el fútbol se han acortado, y eso se demostró en el último Sudamericano (sub-20)”.

En ese torneo, en enero pasado, la Tricolor, contra todo pronóstico, se coronó campeón en el Sudamericano de Chile, y además tuvo en sus filas a Leonardo Campana, goleador del certamen con seis tantos.

El DT de la selección sub-20, Jorge Célico, quien alista al combinado nacional para el Mundial de Polonia, impartió charlas y eso motivó aún más a los jugadores.

“Haremos todo lo posible por ser campeones como ellos”, declaró Raúl Guerrón, hijo del exfutbolista Raúl Guerrón y sobrino de Hugo y Joffre, quienes también vistieron la camiseta tricolor.

La selección sub-17 de Ecuador ha clasificado a los mundiales de Canadá 1987, México 2011 y Chile 2015, además como anfitrión jugó el de Ecuador 1995.

El combinado de Brasil, con su estrella Vinicius Júnior, actual jugador del Real Madrid, es el último campeón sudamericano. Subcampeón fue el local Chile.

4 boletos para el Mundial

Ese es el número de selecciones que clasificarán al Mundial de Brasil, que se jugará en noviembre de este año. Antes, de cada grupo accederán los tres primeros al hexagonal final. (D)