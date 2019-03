Ole Gunnar Solskjaer recuperó la confianza del Manchester United y merece seguir al mando, dice el mediocampista Paul Pogba

El entrenador interino del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, recuperó la confianza del plantel y entregó a los jugadores la libertad de la que careció en la última etapa bajo el mando de José Mourinho, por lo que merece ser ratificado en el cargo, dijo el mediocampista Paul Pogba.

El noruego Solskjaer, un exdelantero del United, enmendó el rumbo del equipo desde que reemplazó a Mourinho en diciembre, ayudándolo a ganar 10 de los 13 partidos que ha disputado en la Liga Premier desde su nombramiento y metiéndolo sorpresivamente en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Queremos que se quede. Los resultados han sido excelentes. Tengo una gran relación con él, tiene una gran relación con los jugadores", dijo Pogba a Sky Sports.

"Cuando un jugador está feliz, quiere seguir estando feliz. Solskjaer se lo merece. Conoce el club, sabe todo sobre el club. Es un entrenador que está realmente feliz y que le devolvió la confianza a los jugadores (...) Esto nos da la libertad de jugar y disfrutar del fútbol nuevamente", añadió el francés.

A pesar de ganar la Copa del Mundo con Francia el año pasado, Pogba tuvo muchos problemas para alcanzar su mejor nivel con Mourinho, quien lo relegó a la banca en varios partidos. Sin embargo, el jugador de 26 años se ha recuperado bajo el mando de Solskjaer y suma nueve goles y siete asistencias en todas las competiciones.

"Tal vez perdimos la confianza, tal vez las cosas salieron mal", dijo Pogba, reflexionando sobre la parte final del mandato de Mourinho. "No me gusta hablar sobre el pasado. Me gusta hablar sobre el futuro porque eso es lo que importa. Estamos mejor ahora y los resultados han sido brillantes".

El United se ubica quinto en la Liga Premier con 58 puntos en 30 partidos, pero a solo tres unidades del Tottenham Hotspur, que es tercero. Los "Diablos Rojos" enfrentarán en abril al Barcelona por los cuartos de la Liga de Campeones. (D)