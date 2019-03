Álvaro Morata: "Queremos que Griezmann siga, es nuestro referente en el Atlético de Madrid"

Madrid -

El delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, se declaró "feliz" este miércoles de haber recalado en el equipo rojiblanco, al tiempo que mostró su confianza en que su compañero Antoine Griezmann siga en el club.

"Necesitaba confianza, venía de unos malos momentos, pero ya pasó todo, ahora estoy donde quería estar desde hace mucho tiempo", dijo Morata en una rueda de prensa tras el entrenamiento de la selección española, con la que está concentrado de cara al partido del sábado contra Noruega, clasificatorio para la Eurocopa de 2020.

"Agradezco a mi entrenador (Diego Simeone) y al seleccionador (Luis Enrique Martínez) la confianza porque estoy volviendo a recuperar mi nivel y disfrutando en el campo", añadió el delantero.

"Estoy muy feliz, sobre todo en el Atlético", añadió Morata, que ve a Griezmann seguir en el equipo, cuando vuelven a resurgir rumores sobre una eventual marcha al final de la temporada.

"He visto a Antoine muy feliz con nosotros, ésta es su casa y yo creo que es feliz aquí", explicó el delantero, cedido por el Chelsea, afirmando no estar "preocupado" por una posible marcha.

"Sinceramente creo que sí está en su casa, es nuestro jugador más importante, nuestro jugador bandera, tanto la afición como nosotros queremos que esté con nosotros porque es nuestro jugador referente", añadió Morata.

Contento en la selección española, el delantero afirmó ante el comienzo de los clasificatorios para la Eurocopa de 2020 que "lo importante empieza ahora, tenemos un bonito reto por delante".

Morata reconoció que la sombra de la selección de oro española que lo ganó todo, aún planea sobre la actual.

"Para nosotros también es difícil, los jugadores que hemos llegado después de unos jugadores que han ganado todo, no es fácil, hemos tenido momentos puntuales que hemos ido fuera que igual no era justo, pero el fútbol no es justo", dijo Morata, en referencia, por ejemplo, a que España no pudiera clasificarse para la final a cuatro de la Liga de Naciones de junio.

Pero, "hay calidad, muchísimo juego y muchas ganas de intentar volver a poner a España en su sitio", concluyó. (D)