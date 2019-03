Iker Casillas seguirá en el Porto hasta el 2020

Lisboa -

El exportero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, de 37 años, ha renovado su contrato con el Porto por una temporada hasta 2020, anunció este miércoles el club portugués.

El acuerdo con el portero español "incluye otro año opcional y estoy convencido de que no es el último contrato de Casillas con nosotros", declaró el presidente del Porto, Jorge Pinto da Costa, en una rueda de prensa.

"No es fácil apostar por alguien que tiene casi 38 años, agradezco la confianza que me dan y quiero seguir en un club en el que me siento en casa y donde quiero acabar mi carrera", reaccionó Casillas.

El lunes, Casillas había declarado que el presidente del Porto le había transmitido su voluntad de mantenerlo hasta los 40 años.

Llegado al Porto en el verano de 2015, el exportero emblemático de la 'Roja', ha jugado 149 partidos con los 'Dragones'.

Casillas había ampliado un año su contrato a finales de la pasada temporada, tras ganar la liga portuguesa, siendo el primer título de Casillas desde su llegada.

El Porto es actualmente segundo en el campeonato portugués empatado a puntos con el líder, el Benfica.

Los 'Dragones' también están clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que se enfrentarán con el Liverpool inglés y las semifinales de la Copa de Portugal. (D)