La lección de fútbol de Messi, en las portadas de los diarios catalanes

Barcelona -

Lionel Messi volvió el domingo a dar una lección de fútbol con su triplete en el 4-1 endosado al Betis en la 28ª jornada de La Liga, con el que el FC Barcelona dio un salto de gigante hacia el título.

"La Liga de Messi", "Messi no tiene límite", "La Liga es de Messi", los diarios españoles se rinden este lunes al recital dado por el capitán azulgrana, para dejar al Atlético de Madrid y al Real Madrid, a 10 y 12 puntos respectivamente en la clasificación liguera.

El '10' acabó premiado, incluso, por la hinchada rival que aplaudió su tercer tanto, que significaba el 4-1, con un balón picado por encima del portero. Antes había marcado de falta y con remate en el área a pase de espuela de Luis Suárez.

"El gesto emocionante y deportivo de la afición bética, a la altura del gol que dará la vuelta al mundo, resume lo que ha logrado el mejor jugador de la historia: que sus rivales se rindan al arte con el que hace más de una década que pinta sus maravillosos goles", escribió este lunes en su columna el director del diario catalán Sport, Ernest Folch.

"No lo recuerdo (que la afición rival hubiera aplaudido un gol suyo), muy agradecido por la respuesta de la gente, siempre que venimos en este estadio nos tratan muy bien mas allá de ser rival", dijo Messi, tras el encuentro.

"Fueron goles totalmente diferentes, dignos de jugadores con registros distintos. Que un futbolista sea capaz de firmarlos él solo, habla de la riqueza de sus recursos", escribió este lunes el diario madrileño Marca.

Unos recursos que le están llevando a alcanzar nuevos récords, el último el de jugador que más victorias ha logrado con el Barça con 477 triunfos, uno más que otro histórico azulgrana, Xavi Hernández.

"He visto a grandes jugadores hacer cosas, pero la continuidad de éste, con tantos años en activo, no. No sé si Pelé en su época", afirmaba el domingo tras el partido el técnico del Betis, Quique Setién.

De paso, con sus tres goles, Messi se consolidó como el principal goleador del campeonato español con 29 tantos, lejos de los 18 de su compañero Luis Suárez, segundo de la tabla de artilleros, o de los 16 que comparten el francés del Sevilla Wissam Ben Yedder y el uruguayo del Girona Cristhian Stuani.

De finalizar así, el artillero argentino lograría esta temporada su sexto 'Pichichi' al mejor goleador de la Liga española, igualando al máximo ganador histórico del trofeo, el mítico Telmo Zarra.

Messi continúa también liderando la carrera por la Bota de Oro al mejor goleador de las ligas europeas, con tres goles de ventaja sobre el francés del PSG, Kylian Mbappé (26 tantos). (D)