Alfredo Arias aceptó dirigir la U de Chile cuando Kudelka todavía era su DT

La etapa de Alfredo Arias en Universidad de Chile comenzó mal. El técnico uruguayo, quien asumió el jueves tras la renuncia de Frank Kudelka, debutó con una derrota por 2-1 ante Universidad de Concepción, lo que agravó el momento que viven los azules.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el charrúa se vio incómodo y molesto con algunas de las preguntas realizadas en torno a su polémica llegada a Chile cuando Frank Kudelka aún no renunciaba.

"Si la U no hubiese perdido el partido con Melgar, no estaría yo acá y el proyecto de él todavía existiría. Me cansé de actitudes de mujeres lloronas", comentó el técnico de los azules para El Canal del Fútbol de Chile.

El ex entrenador de Emelec reconoció, sin embargo, que dijo una "mentira blanca", pero según él esto es habitual en el fútbol.

Así lo explicó: "Me llamaron el lunes para preguntarme si estaba disponible, ya que la cosa estaba muy tirante en el club (entre Kudelka y la U) y la verdad es que viajé, ya que me había pasado antes. En diciembre renuncié a Emelec y me había quedado con las manos vacías por no decidir pronto, ahora no lo pensé dos veces", aseguró Arias.

Además, el DT agregó tajantemente: "prefiero ser un mentiroso que un hipórcrita, la verdad es que esto pasa en todas partes del mundo. En Real Madrid se fue Solari y llegó Zidane a las dos horas después".

"¿Ustedes creen que no habían negociado antes? Yo sabía que se iba Kudella y no dije la verdad, ya que no quería que le cayeran más críticas a la U, en un momento duro", añadió el director técnico.

En conversación con Fox Sports, el uruguayo, que antes dirigió al Santiago Wanderers, aseguró: "hice lo que habría hecho cualquiera. Está mal, sí, pero no le hice daño a nadie. Kudelka se iba a ir igual. Por la decisión del club, que fue lo que se me aseguró".

Mentí, es verdad, pero qué podía hacer o decir. Era un trabajo importante y si no era yo (el contratado para reemplazar a Kudelka), iba a ser otro. El fútbol es así".

Arias, para finalizar, reveló por qué tomó la determinación de llegar el martes al país. "Mi pregunta siempre fue qué iba a pasar con el cuerpo técnico anterior. En este trabajo, lamentablemente somos muchos los que queremos trabajar, más en un equipo como la U. El fútbol es así y los que estamos en esto, sabemos cómo es", enfatizó.