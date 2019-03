Antonio Valencia: Fue como un balde de agua fría cuando me dijeron que no iba a seguir en Manchester United

Quito -

La intención del legendario Antonio Valencia, a sus 33 años, era continuar en el Manchester United de Inglaterra, donde ha militado la última década y con el cual ganó nueve títulos. Mas, la directiva decidió no renovarle el contrato que termina en mayo próximo, y ahora el ecuatoriano escuchará propuestas, pero sin apuro para tomar una decisión.

"Cuando me dieron la noticia (en enero pasado) justamente estaba con el equipo entrenando en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y fue como un balde de agua fría lo que me dijeron. Pero, lo tomé con mucha tranquilidad y muy agradecido con Manchester porque me dio la oportunidad de cumplir mi sueño", inició Toño en una entrevista con la emisora quiteña Área Deportiva.

"Cuando jugaba en Wigan soñaba con llegar a un equipo tan importante que haya ganado títulos y Manchester me hizo cumplir mi sueño, así es que me voy agradecido con los dirigentes, técnicos, jugadores e hinchas del club. Igual mi familia que vivió momentos inolvidables", complementó.

Aseguró no haber recibido, por el momento, ninguna propuesta de un equipo, aunque su padre Luis Valencia contó a EL UNIVERSO que hubo interés de Arsenal, West Ham, Inter de Milán y uno de China.

"Son solo rumores", afirmó Valencia, e indicó que no se apresurará en tomar una decisión. "Ya no soy un chico de 22 años. Escogeré la mejor opción y eso no pasará por lo económico, sino pensando en mi bienestar y el de mi familia", acotó, y reveló que hace cinco años quisieron ficharlo de Arabia y no aceptó. "Mi objetivo es seguir en Inglaterra", priorizó.

Para el nacido en Lago Agrio, las lesiones le alejaron de la titularidad en el equipo de Old Trafford. "El tipo de lesión me marginaron de Manchester. Los directivos viendo que no estaba activo tomaron la decisión de no renovar", explicó, y contó que tuvo desgarros en las dos piernas.

Aseguró estar recuperado de las lesiones, tras recibir un tratamiento en Ecuador, y ahora, dijo, aguarda cumplir su contrato hasta mayo, ya que aseguró no hay ninguna opción de que la dirigencia de los Diablos Rojos dé marcha atrás en la decisión tomada.

Valencia recordó con gratitud al técnico Alex Ferguson, que fue quien lo llevó al United (2009). "Él me hizo jugar partidos muy importantes, finales, me dio el número 7. Siempre le seré un agradecido", destacó, y envió un mensaje a los jóvenes que llegan a Europa: "Hay que tener mucha paciencia. Los diez años para mí no fueron fáciles", apuntó.

Al final, lamentó el mal momento que atraviesa El Nacional -el primer club profesional en el que jugó- y destacó que la dirigencia y el técnico Marcelo Zuleta harán lo posible por revertir los malos resultados.

"Quisiera jugar el último año de mi carrera en El Nacional porque le tengo mucho cariño, y ojalá poder llevarlo a lo más alto posible", se esperanzó, y descartó que haya pensado en invertir en la institución militar.