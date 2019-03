Gerson Haro, miembro de la Comisión Jurídica de Barcelona SC, renunció a su cargo

La mañana de este viernes el Ab. Gerson Haro, Síndico Alterno de Barcelona SC, presentó su renuncia irrevocable a su cargo. Las razones, según lo expone en el documento de su renuncia, serían los constantes errores y la falta de autocrítica por parte de la dirigencia encabezada por José Francisco Cevallos.

Dentro de su carta de renuncia, el síndico explica los tres motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado del cuadro torero. En primer lugar, Haro menciona que hace pocos días recién habían aprobado el presupuesto del 2019; como segundo punto, expresó que el pasado 1 de marzo convocaron a comisión financiera, lo cual no había ocurrido desde febrero de 2018; es decir, que durante más de un año no existió un órgano que tome decisiones con respecto a las finanzas del club. Y finalmente, que en la última reunión de Directorio (13 de marzo) no se encontró el conocimiento y aprobación del informe económico, que son "documentos esenciales para presentar a los socios en la asamblea".

El ahora exdirectivo de Barcelona tuvo la intención de presentar su renuncia algún tiempo atrás, pero "no lo hice porque pensé, ilusamente, que aún se podía generar un cambio desde adentro". (D)

Carta de renuncia del Ab. Gerson Haro: