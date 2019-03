Robert Arboleda por Ayrton Preciado en convocatoria de Ecuador para amistosos ante Estados Unidos y Honduras

Ayrton Preciado fue desafectado de la convocatoria de la selección ecuatoriana que anunció la FEF con miras a los partidos amistosos ante Estados Unidos (21 de marzo a las 19:00) y Honduras (26 de marzo a las 19:30), válidos por fecha FIFA, y la vacante que deja el extremo será ocupada por el defensor Robert Arboleda.

El jugador del Santos Laguna generó la baja en la Tricolor por una lesión, la cual -además- le impidió jugar el encuentro de vuelta de la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf contra el New York Red Bulls de Estados Unidos, anoche.

"¡Bienvenido a la Tricolor Robert Arboleda! El jugador suplirá la ausencia de Ayrton Preciado, desafectado por lesión", informó el Twitter de la FEF, sin brindar mayores detalles acerca del atacante del Santos mexicano.

El defensor esmeraldeño de 27 años se había mostrado sorprendido al no verse en el listado de jugadores difundido ayer a través de YouTube.

"Creo que estoy pasando uno de mis mejores momentos tanto en lo personal, como en lo laboral. Esperamos seguir por el mismo camino, sigo trabajando de la mejor manera, siempre estaré dispuesto cuando me llamen (a la Selección). Solo el profesor (Hernán Darío Gómez) sabe por qué no fui tomado en cuenta. Ahora que no estoy debo apoyar a mis compañeros", manifestó Arboleda en una entrevista para la radio Mundo Deportivo. (D)