Álex Bolaños: ¿Una deuda en mi carrera? Quedar campeón con Barcelona en el 2014

Guayaquil -

En una entrevista con el programa Fútbol Sin Cassette, Álex Bolaños, actualmente en Fuerza Amarilla, aseguró que la cuenta pendiente en su carrera fue la final que perdió con Barcelona ante Emelec en el 2014 y en la que salió expulsado en el encuentro de vuelta "por andar acelerado y querer ganarla".

"La deuda que tengo es la del 2014, quedar campeón con Barcelona. Llegamos a la final y por cosas del destino, por error mío, por andar acelerado y querer ganarla, no la conseguí", manifestó.

El exjugador de Barcelona afirmó que "hasta ahora recuerdo la final" debido a que "capaz cambiaba mi carrera y me iba a jugar fuera del país. Estaría en México o no sé, era uno de mis mejores años". Bolaños agregó que después de los dos encuentros "hubo un antes y un después (en su carrera). Lastimosamente fue un error mío".

Por otra parte, el volante de 34 años reveló que en el 2015 recibió el llamado de José Francisco Cevallos para volver a Barcelona, pero por un tema familiar no pudo regresar. "Me reuní con el 'Beto' (Alfaro Moreno), Aquiles (Álvarez) y (Juan Alfredo) Cuentas, pero no llegamos a un acuerdo. Mi familia me dijo que no. Capaz salía campeón", comentó. (D)