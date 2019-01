FEF falló a favor de Fuerza Amarilla en caso de firmas en roles de pago

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de su Comisión Disciplinaria, falló ayer a favor del club Fuerza Amarilla, que ascendió a la serie A, en el caso de una supuesta falsificación de firmas en los roles de pago.

El presidente de esa comisión, Galo Sánchez, confirmó que en las declaraciones juramentadas de los jugadores uruguayos Ignacio Avilés, Nicolás Gómez y Cristian Serrón, que el año pasado actuaron en el equipo orense, ellos reconocieron que las firmas que aparecen en los roles de pago en cuestión sí les pertenecen.

Esta sesión, que ayer duró cerca de dos horas, debía realizarse en diciembre pasado, pero debió aplazarse para los primeros días del 2019.

Por su parte, en una carta dirigida al presidente de la Ecuafútbol, Carlos Villacís, el jugador Freddy Olivo había presentado el 8 de enero una nueva denuncia en contra de Fuerza Amarilla, también por una supuesta falsificación de su firma en los roles de pago.

Olivo indicó que pese a haber finalizado la temporada 2018, el equipo orense no le había cancelado $ 8.000 por agosto, septiembre, octubre y noviembre; y que presionado por las denuncias de otros compañeros sobre la no cancelación de sus haberes, la dirigencia les pagó octubre y ahí sí firmó el rol de pagos. Asegura que falta el sueldo de los otros meses y no se explica cómo aparecen los roles de pagos firmados en la FEF. (D)