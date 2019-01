DT Luis Felipe Scolari no quiere dirigir a la selección cafetera

Sao Paulo -

Luis Felipe Scolari, entrenador campeón del mundo con Brasil en 2002, dijo ayer que ha declinado una propuesta para dirigir a la selección colombiana.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que no ha ofrecido a Scolari ocupar el cargo que el argentino José Pékerman dejó vacante el año pasado.

En una conferencia de prensa, el director técnico brasileño aseguró que la Federación Colombiana le ha insistido en el asunto, pero él ha preferido permanecer con el equipo brasileño Palmeiras.

“Parece que en Colombia no se entiende que no me estoy yendo, y elevaron su ofrecimiento”, agregó. “Pero no es asunto de ofertas. Si eso fuera yo habría aceptado una invitación de China, pero no me interesa de momento”.

La Federación Colombiana de Fútbol dijo que ningún miembro de su comité ejecutivo ha presentado propuesta alguna al técnico Scolari ni “una oferta económica formal para dicho cargo”.

“Celebramos su decisión de quedarse en su actual equipo Palmeiras, ya que acá en Colombia no cuenta con una oferta laboral oficial por parte de la FCF”, agregó.

Scolari llegó a Palmeiras hace seis meses y lo condujo al título nacional la campaña pasada. Este triunfo le restauró la reputación en su país después de la eliminación de Brasil en su propia Copa del Mundo 2014.

La selección colombiana tiene como técnico interino a Arturo Reyes. La prensa deportiva colombiana menciona el entrenador de la selección Irán, el portugués Carlos Queiroz, como el favorito a suceder a Pékerman en el cargo.

“Seguiré la línea equilibrada que llevo acá en Palmeiras; un año más juntos para seguir ganando cosas importantes”, concluyó, el entrenador campeón del mundo en 2002. (D)