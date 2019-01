Galo Cárdenas renunció a Deportivo Cuenca por apoyo del club a candidatura de Selim Doumet

Quito -

El respaldo que tendrá del Deportivo Cuenca la candidatura de Selim Doumet a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), trajo consecuencias en el directorio del club, que registró la renuncia de Galo Cárdenas a la presidencia de la Comisión de Fútbol del equipo colorado.

La noche del lunes, en sesión de directorio, los cuencanos decidieron apoyar a Doumet, postura con la que no concuerda Cárdenas, quien es partidario del trabajo presentado por la Liga Profesional, que tiene como candidato a Francisco Egas a la presidencia de la FEF.

"En decisión democrática el Directorio decidió apoyar la candidatura de Doumet, es algo en lo que no concuerdo porque hemos trabajado hace cuatro años con la actual directiva de la Liga Profesional. Considero que la Federación debe tener un cambio radical, algo que creo que esa lista no representa", dijo Cárdenas, en entrevista con Mundo Deportivo.

Cárdenas se mostró partidario de la instauración de la LigaPro. "He sido parte de esto, porque hemos trabajado duro para la creación de la Liga. Se ha visto un buen trabajo, lo que la Federación necesita para evidenciar un cambio. Por eso no estoy de acuerdo con la postura del club y he presentado mi renuncia, será el directorio de Deportivo Cuenca el que resuelva mi situación", dijo el directivo colorado. (D)