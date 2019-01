Frickson Erazo, molesto con Peñarol: no tengo ninguna lesión

Molesto por el trato recibido por la directiva de Peñarol, el zaguero ecuatoriano Frickson Erazo negó que sufra una lesión es su rodilla como aseguró el equipo médico del equipo uruguayo tras someterlo a chequeos médicos en Miami.

"Esto me cayó como balde de agua fría, porque no había tenido nunca problemas. El médico me dijo que estaba todo bien, pero diez minutos después un dirigente de Peñarol sacó a la luz este problema", contó esta mañana Erazo a radio Super K-800.

"Yo no tengo ninguna lesión", enfatizó el defensor. "Esto mancha mi imagen y también daña al club del cual yo salí. Van a decir que Barcelona me mantuvo lesionado y eso no fue así. Yo me regresé a Guayaquil, porque considero esto una falta de respeto", agregó Erazo.

El 'elegante' aseguró que nunca tuvo alguna muestra de dolor en los entrenamientos con Barcelona, con el que no pudo jugar al no haber podido ser inscrito a tiempo. "Guillermo (Almada) debe estar sorprendido por lo que estoy pasando".

Consultado sobre su futuro, Erazo dijo que todavía no ha arreglado su finiquito con Barcelona, pero está presto a escuchar ofertas. "Ahora debo tomar acciones sobre mi futuro. Escuchar ofertas para jugar en clubes del país o cualquier otro del exterior. Yo estoy bien sano, no tengo ninguna lesión. Soy cabeza de familia y debo seguir trabajando por ellos". (D)