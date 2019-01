Diego Maradona ‘se va a enojar’ con Vinicio Angulo

México -

Vinicio Angulo, delantero ecuatoriano que brilló la pasada temporada en el fútbol de Ascenso mexicano, con el Dorados de Sinaloa –dirigido por Diego Maradona– fue oficializado este lunes como nuevo jugador del León, de primera división.

Angulo habló en rueda de prensa sobre su fichaje al conjunto que milita en la Liga MX e incluso bromeó sobre una posible reacción de Maradona.

“Esta es la oportunidad que siempre he querido, estoy muy contento. Estar en primera división es un reto grande y quiero dar la talla. Yo vengo a tratar de ganarme un nombre aquí en León, sé que es una buena institución, con una afición muy metida”, expresó.

Sobre su salida de Dorados de Sinaloa, donde era figura y deja a Maradona, Angulo contó entre risas: “Lo voy a llamar, por ahí no sabe todavía que he llegado aquí a León. Sé que se va a enojar, pero así es la vida, hay que seguir. Era uno de los consentidos de él y ahora que no estaré en su equipo, sé que le va a molestar un poquito”.

“Quiero agradecerle a Maradona, jamás imaginé ser dirigido por él, fue una gran experiencia. Sé qué tal vez no esperaba mi salida, pero sabe que tengo una oportunidad para crecer”, dijo Angulo. (D)