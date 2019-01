Jonatan Álvez no acepta oferta de Barcelona

Barcelona tenía la intención de fichar al delantero uruguayo Jonatan Álvez, quien fuera su goleador en 2016 y 2017; sin embargo, de acuerdo con versiones de la prensa de Brasil, el futbolista rechazó la propuesta de los canarios.

El charrúa de 30 años milita en la actualidad en el Inter de Porto Alegre, cuadro en el que está a préstamo hasta junio próximo, cuando deberá volver al Junior de Barranquilla (Colombia), que es dueño de sus derechos deportivos.

“A pesar de ser ídolo en el club de Guayaquil, Álvez rechazó la propuesta (torera) para permanecer en el Inter”, afirma parte de la nota publicada en el portal Globoesporte.

Y además del interés canario surgió uno desde Uruguay, donde Peñarol tiene como opción al Loco Álvez, porque tiene dificultades para renovar con el argentino Lucas Viatri, quien es posible que no siga.

“El interés por Álvez existe, pero hoy (el martes) no nos movimos mucho por el feriado del 1 de enero. De todas maneras no hay nada confirmado. Lo mismo ocurrió con el tema Viatri, que aún no tiene resolución”, contaron fuentes aurinegras citadas por el periódico El País de Montevideo.

“El equipo colombiano está dispuesto a cederlo (a Álvez) nuevamente en préstamo y ese será el siguiente paso que tendrá que dar Peñarol en caso de querer avanzar. Pero todo está sujeto a la continuidad de Viatri en el club, algo que a esta altura es casi imposible”, agregó la nota del rotativo.

Al momento, las únicas contrataciones anunciadas por la dirigencia de Barcelona son las del delantero nacional Fidel Martínez y del defensa uruguayo Robert Herrera.

En tanto, las actividades en el cuadro guayaquileño comienzan hoy con la apertura de las fichas médicas. Luego, en los próximos días, el plantel irá a Montevideo, donde hará su pretemporada al mando de Guillermo Almada. (D)