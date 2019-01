Quito -

El volante, Fernando Guerrero, ya es jugador de Emelec, así lo confirmó, una fuente del club azul, que pidió la reserva de su nombre, a EL UNIVERSO.

De acuerdo a la fuente, el apodado Chiqui, estará vinculado al club millonario por cuatro temporadas, debido a que sus derechos deportivos fueron adquiridos por la institución guayaquileña.

Previo a esto, el futbolista había reconocido el interés de los azules, club con el que militó en la temporada 2008.

"Tengo tres opciones (Emelec y Liga de Quito eran dos de ellas), pero aún se debe esperar, además mis derechos pertenecen a Leones Negros (de México) y se debe dialogar con ellos", declaró el Chiqui Guerrero, en entrevista con la emisora quiteña Cobertura.

¿Será una revancha el regresar a Emelec?, se le consultó. "(Ríe) me gustan los desafíos y cualquiera sea el equipo al que vaya siempre daré lo mejor", apuntó, y recordó que su debut en primera división fue con el equipo azul cuando tenía 18 años (en el año 2008). Había regresado al Ecuador, después de haberse formado en el Real Madrid de España.

Aceptó que busca mejoras en relación a lo que ganaba el año pasado en Liga de Quito. "Es normal, pero no son millonadas. Eso puede ser mal interpretado por la gente y Dios sabe que no es así. No es como dijeron que son cifras 'abultadas' (lo dijo el dirigente albo Esteban Paz)", aseguró Guerrero.

Por otra parte, la fuente indicó que el próximo 7 enero serán anunciados todos los refuerzos millonarios para la temporada 2019. (D)