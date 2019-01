César Luis Menotti le da tregua a su eterno rival, Carlos Bilardo

Buenos Aires -

Fue durante tres décadas el más polémico choque de estilos de juego del fútbol argentino y las repercusiones del debate –a veces verbalmente violento– tuvo una onda expansiva que abarcó el balompié de todo el planeta. La Nación, de Buenos Aires, lo presentó hace dos años como “(Carlos) Bilardo - (César Luis) Menotti: un mitológico choque de estilos que dominó la escena” y al que se unieron, en respaldo de cada postura irrenconciliable, como ‘bilardistas’ o ‘menottistas’, periodistas, entrenadores, jugadores y aficionados del mundo.

Según explicó el rotativo en 2017, “no se trató de una disputa moral entre el mal y el bien, como muchos de sus contendientes han querido enmascararlo, pero sí de una discusión continua sobre filosofías en un deporte cuya masividad y popularidad habilitan la existencia de múltiples interpretaciones sobre su práctica”.

El Flaco Menotti fue el técnico campeón en el Mundial de 1978, siempre asociado al buen juego y al cómo se llega al resultado. El Narigón Bilardo, DT campeón en 1986, por el contrario, siempre pregonó la importancia del resultado y a partir de allí entendía el fútbol.

Ahora Bilardo sufre el síndrome de Hakim Adams, conocido también como hidrocefalia normotensiva, una enfermedad neurodegenerativa común entre los hombres mayores de 60 años. El 31 de mayo pasado, Bilardo había sido tratado por un cuadro “confusional transitorio”. Los primeros estudios indicaron la presencia de una dilatación ventricular en su cerebro, sugestiva del síndrome de Hakim-Adams.

Clarín dijo el lunes anterior: El tiempo sirve a veces para que cicatricen las heridas. Incluso aquellas que estuvieron abiertas por muchos años. Menotti y Bilardo, técnicos campeones del mundo con la selección, mantuvieron una ácida enemistad que dividió las aguas en el fútbol argentino. Pero ahora, con ambos retirados de la actividad, se abrió el lugar para sensaciones diferentes”.

Consultado sobre la grave situación de salud de Bilardo, Menotti (ambos tienen 80 años) no dejó lugar a dudas. “Le deseo lo mejor, y que pueda salir adelante”, sentenció el exentrenador del Barcelona.

“Las diferencias que pueda haber en los estilos de vida no tienen nada que ver con esto. Yo deseo que Dios lo proteja, lo ayude, y que pueda salir bien de esta circunstancia que le toca pasar”, explicó Menotti, también campeón mundial con la selección juvenil argentina en 1979 y con Diego Maradona como estrella, en la entrevista con ‘Boca de Selección’, por radio Cooperativa AM 770.

Agregó sobre el Narigón, multicampeón de América y una vez del mundo (1968) como recio mediocampista de Estudiantes de La Plata: “Mi profundo deseo es que salga adelante. Es un hombre de fútbol, yo he estado en su casa y quiero que esté bien. Eso no quiere decir que no tengamos distintas visiones sobre estilos de vida, maneras de pensar las cosas, de sentir la representatividad del fútbol. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Deseo con todo mi respeto por su familia que salga adelante”.

La Nación y El Gráfico detallaron, el año anterior, varias de las razones de ideología futbolera que separaron a Menotti y Bilardo y “cómo estalló la pirotecnia, toda a través de la prensa, nunca en forma directa, exacerbada por los defensores de ambos bandos. La discusión se agotó. Las dos filosofías han ganado títulos, pero, al cabo, una es mundialmente más reconocida (la línea del buen juego que promueve Menotti, con seguidores confesos como Johan Cruyff y Josep Guardiola) que su adversaria”.