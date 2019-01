Artillero John Cifuente alista debut en el Pyramids FC, de Egipto

Quito -

El delantero ecuatoriano John Cifuente, artillero del último torneo ecuatoriano, se encuentra listo para debutar con el Pyramids Futbol Club de Egipto, según lo hizo trascendente el club en su cuenta de Twitter.

“El nuevo delantero del equipo participa del entrenamiento en grupo, como parte de sus preparativos para el próximo partido en la Liga (Premier de Egipto)”, se destacó sobre el exatacante de Universidad Católica, quien en el 2018 anotó 37 goles y superó la marca de Ángel Liciardi, quien en 1975 convirtió 36. El máximo romperredes es Jaime Iván Kaviedes, autor de 43 anotaciones en 1998 para Emelec.

“Nuevo Tanque se unió al equipo”, se resaltó en otro mensaje, y además se publicaron imágenes en las que se ve al esmeraldeño, de 26 años, con el número 9 en su indumentaria.

El próximo partido del Pyramids será este viernes ante el Al-Ahly, en condición de local en el estadio Al Assiouty Sport, y si el técnico Hossam Hassan lo considera, el Degollador saltará a la cancha.

Pyramids se encuentra en segundo puesto en la Liga Premier de Egipto con 24 puntos, mientras que el Al-Ahly (máximo ganador con 40 títulos) es sexto con 24. El líder es el Zamalek con 38 unidades.

El nuevo equipo de Cifuente fue fundado en el 2008 y llegó a la máxima división en el 2014. No tiene coronas.

El futbolista, debido a las críticas, defendió la decisión de haber ido a jugar a este país africano. “No me importa lo que hable la gente. Yo tomo las decisiones y sé que hice lo correcto. No me interesa lo que piensen, pues estoy convencido y tranquilo por la decisión tomada. Mientras mi familia y yo estemos bien no habrá nada que me haga daño: ningún comentario, ni nada”, declaró tajante antes de su partida. (D)

60

goles en tres años

Ese número de veces perforó los arcos contrarios en tres años que jugó para Universidad Católica, en la serie A. En 2016 anotó 8; en 2017, 15; y este 2018, 37.