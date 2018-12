Jhon Cifuente: No me importa lo que diga la gente sobre mi fichaje al fútbol de Egipto

Quito -

El ecuatoriano Jhon Jairo Cifuente, de 26 años, artillero del campeonato nacional 2018 con 37 goles, minimizó los comentarios adversos por su decisión de vincularse al equipo Pyramids Fútbol Club, de Asiut (Egipto), y apuntó que su objetivo es seguir siendo romperredes.

"No me importa lo que hable la gente. Yo tomo las decisiones y sé que hice lo correcto. No me interesa lo que piensen, pues estoy convencido y tranquilo por la decisión tomada. Mientras mi familia y yo estemos bien no habrá nada que me haga daño: ningún comentario, ni nada", declaró tajante el delantero, que este año brilló en la Universidad Católica, en la radio quiteña La Redonda.

Al ser consultado cuánto ganará en su nuevo equipo, respondió: "No puedo decir la cifra, pero es más de lo que ganaba (en Católica)", indicó.

Según Cifuente, la idea es destacar en Egipto, "anotando muchos goles", para luego dar el salto al balompié de Europa.

Sobre las posibilidades de ser llamado a la selección de Ecuador, el goleador reflexionó: "Cuando fui convocado hice bien las cosas. Algunos me dicen que ya no me van a convocar (por ir al fútbol de Egipto) y habrá que esperar. Yo voy a guerrear en otro país, a tratar de hacer bien las cosas y solo habrá que esperar", indicó.

Jhon Cifuente debutará el próximo 4 de enero en el Pyramids, si es que el técnico Hossam Hassan lo considera, informó el empresario Roddney Mantilla.

Aparte, reveló que la propuesta del Pyramids fue la "única concreta", y que el contrato es por dos años y seis meses.​ (D)