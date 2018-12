Roberto Quiroz: Difícil comparar nuestra carrera con la de Nicolás Lapentti Gómez

La actual primera raqueta de Ecuador, Roberto Quiroz (186 ATP), tiene el reto de seguir el ejemplo de su tío Andrés Gómez Santos. Se esfuerza cada día y hoy, con su título de economista asegurado, está dedicado 100% al tenis. La buena temporada 2018 le sirvió para ingresar al top 200 del ATP y garantizar su participación en el cuadro de clasificación del primer Grand Slam del año, el Australian Open (en enero).

¿Cómo evalúa su año deportivo en el 2018?

¡Muy bien! Empecé dentro de los 280 el año y terminar entre los 180 (en noviembre) fue algo que nos habíamos trazado con los entrenadores. Contento por este lado, satisfecho más que nada.

¿Cumplió las expectativas planteadas al inicio de su calendario, qué le faltó?

Me faltó muy poco. Tuve muchos partidos que pude haber ganado, así como partidos que pude haber perdido, pero terminé ganando, pero así es el tenis y uno va creciendo con estas experiencias. Fue la primera vez que fui a Europa en bastante tiempo (jugó torneos en Italia, Francia, Polonia, Croacia, España, Inglaterra y Alemania) y esas pequeñas cosas que ya no pudieron ser, porque estuve estudiando la universidad, me ayudaron a evaluar lo que se viene.

¿Cómo se le va con la preparación que está teniendo en Chile?

Chile me ha venido muy bien. Me he sentido muy cómodo. La familia de Nicolás Jarry (43 ATP, mejor raqueta chilena en el ranking), con quien entreno y donde vivo me ha acogido de primera. Cada vez que voy más allá, me aíslo un poco de la vida social que pueda tener en Ecuador y hace que mi enfoque sea solo el tenis.

¿Qué apoyo económico recibe actualmente?

Tengo el apoyo del Banco del Pacífico, que me viene apoyando desde hace cuatro años. Sin ese apoyo no estaría donde estoy. También tengo el auspicio de Intervalores y de City Mall, que me ha apoyado con pasajes.

¿En qué punto de su carrera considera que está?

Estoy en un punto en el que he aprendido muchísimo y en cualquier momento se puede dar ese salto de calidad: romper la barrera del top 100. Creo que estoy en una buena posición. Estoy consolidándome cada vez más en mis pasos por los Challengers y mirando de reojo los ATP. En el punto en el que estoy toca enfocarse más que nunca en el tenis. El equipo de trabajo me ha ayudado a mejorar algunas falencias.

¿Qué objetivos tiene ahora?

Terminar dentro de los 100, ese es el objetivo que me propongo. Me gustaría estar libre de lesiones y poder competir todo el año, lo cual he venido haciendo en estos tres años. Seguir confiando en el proceso, tratar de no mirar el resultado final sino el camino que se va mejorando.

¿Qué representa para usted estar en la qualy de un Grand Slam?

Para mí estar en qualy de Grand Slam es un orgullo. Es mi segundo año jugando qualy de Grand Slam (el año pasado jugó en Roland Garros y US Open). Este año me tocó no poder asistir al de Wimbledon, por la clasificación ATP, pero estar en un torneo de más alto nivel me llena de orgullo llevar mi bandera. Es una gran responsabilidad dejar el nombre del país en alto.

¿Por qué después de Nicolás Lapentti (ex Nº 6 del mundo) no vemos a un tricolor en la élite mundial del tenis profesional?

Son cambios generacionales que se van dando. Algunos de nosotros que estamos jugando como profesionales optamos por otro camino que fue empezar primero por universidad, Gonzalo Escobar, Emilio Gómez, Diego Hidalgo y yo hicimos lo mismo. Es difícil comparar la carrera de Nico Lapentti con la nuestra, porque nosotros primero quisimos tener nuestro título universitario. Pero la falta de apoyo es algo primordial. El tenis es muy costoso y sin sponsors es muy complicado sustentar una carrera que requiere tanto dinero. (D)