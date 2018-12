Nassib Neme: ‘No siempre vamos a ganar una serie final’

Con el anuncio del fichaje del volante nacional Wilmer Godoy, el presidente de Emelec, Nassib Neme, y su comisión directiva iniciaron el pasado viernes una “reconfiguración del mapa del equipo” eléctrico, que el domingo pasado sucumbió en la final del campeonato contra Liga de Quito (2-1, global). El directivo azul aceptó que con la plantilla que actualmente cuenta “no alcanza” para dar pelea en la temporada 2019; por ello, de inmediato resolvió contratar de cinco a seis nacionales y un quinto elemento foráneo, siempre y cuando el Consejo de Presidentes de la LigaPro lo apruebe. Neme habló con EL UNIVERSO, el pasado jueves.

Se percibe que la derrota ante Liga de Quito los dejó muy golpeados. ¿Cómo está el ánimo?

El ánimo tanto personal como el de la comisión directiva está bien. Estamos trabajando arduamente para la reconfiguración del mapa del equipo para el próximo año y conscientes de que no siempre vamos a ganar una final.

¿Qué le faltó a Emelec para ser campeón del 2018?

Siempre a un equipo de fútbol le faltan muchas cosas. Liga se consagró como legítimo campeón y nosotros, fieles a nuestra deportividad, tenemos que aceptar que era un potencial resultado perder una final.

Pero ¿no fue mucho lo que hizo falta respecto de la final de ida, en Guayaquil?

Creo que la final de Guayaquil pudo tener otro resultado, de no mediar un infortunado error (del arquero Esteban Dreer), que suele darse, pero también el rival presentó dura batalla y fue muy intenso en su juego y muy disciplinado tácticamente. Cuando más cerca creo que podíamos estar de ampliar la ventaja sucedió lo del empate y el rival tuvo la virtud de poder manejarlo.

¿Usted cree que de los equipos de Emelec que han llegado a finales recientes, este era el menos fuerte?

Es muy simplista esa ecuación. Creo que el Emelec de 1988, en la final contra Deportivo Quito, era menos fuerte de los muchos que llegaron a finales, sin embargo, logró ganarla con contundencia. Creo que el equipo de la final del 2010 (se enfrentó con Liga de Quito) tenía, probablemente, menos recursos también, pero era un equipo que había encontrado un sistema de juego que le permitió ser el equipo con mayor cantidad de puntos en el año. Advertir o sugerir que es menos fuerte porque perdió, o más fuerte porque ganó, es una ecuación muy simple.

Pese a no retener el título Emelec va por décima vez seguida a Copa y por 10 años se mantiene en el podio del campeonato, lo que es un récord. ¿Esos aspectos le bastan?

No, siempre queremos más, siempre queremos progresar más. La institución ha crecido desde el punto de vista organizativo y administrativo. Institucionalmente es un club que lo puedo, modestia aparte, señalar como un modelo a seguir dentro del fútbol ecuatoriano. La ruta no será modificada por ningún motivo.

¿Se hará una reconstrucción masiva del equipo o pocos fichajes, como es habitual?

No. Son fichajes quirúrgicos, cinco o seis, que vengan a reforzar aún más el plantel, considerando determinados puestos donde el equipo debe ser potenciado. No es un ‘cambio’ de equipo porque Emelec en esta transición (Mariano Soso tomó la posta de Alfredo Arias en mayo pasado) disputó con éxito este campeonato y llegó a la final, así que la base del plantel se va a ratificar.

¿Cuáles son los puestos que a su criterio el plantel debe reforzar?

El técnico dio ya un detalle para hacer un reforzamiento, tanto en medio campo como en puestos de ataque, y es lo que estamos buscando.

Si Mariano Soso fue quien hizo los pedidos es porque su continuidad está totalmente garantizada.

Él es entrenador de Emelec y con contrato y convencido. Fue autorizado a escuchar a quienes lo pretendían (Newell’s y Universidad Católica de Chile), pero consciente él de que no era una opción su salida.

¿Cómo está la situación contractual de Pedro Quiñónez, Esteban Dreer, Jorge Guagua, Marcos Mondaini, Osbaldo Lastra y otros experimentados?

Dreer tiene contrato vigente y no supone una renovación. Pedro no tiene contrato pero es uno de los jugadores que está citado para la renovación del mismo. Hay otros jugadores que terminan contrato y Mariano Soso, conjuntamente con la comisión directiva, en reuniones que hemos tenido, ha tomado decisiones en torno a continuidad o no de distintos jugadores. Pero el 90% del plantel está ratificado.

¿Habrá cambios en la cuota extranjera?

Los cuatro jugadores (Fernando Luna, Leandro Vega, Nicolás Queiroz y Joel López Pissano) tienen contrato y se va a aumentar el cupo de extranjeros a cinco para el próximo año. Vamos a buscar ese quinto foráneo y si algo sucede con alguno de los extranjeros que tenemos, será reemplazado. De momento no hemos separado a ninguno. Estamos tras la adquisición de los pases de Vega y de Queiroz. El plan es fichar seis jugadores nacionales (el primero fue Wilmer Godoy, procedente de U. Católica) y completar el quinto cupo de extranjeros. Rosario Central está requiriendo el regreso de López Pissano.

¿Bryan Angulo tiene posibilidades de salir este mismo año? ¿No le conviene al club transferirlo en junio del 2019?

Él tiene contrato. Mientras nosotros no hayamos acordado con un club interesado su transferencia, él está a órdenes del club y su pase no ha sido negociado. Él forma parte del proyecto 2019.

¿Cuál es el quinto foráneo que pretende contratar?

Soso va a buscar ahora en Argentina la posibilidad del quinto fichaje y va a depender que se ratifique esta resolución del Consejo de Presidentes (de la LigaPro) de usar un quinto cupo de foráneos.

¿Lo que Emelec tiene le alcanza?

No, hoy necesitamos reforzar al equipo en algunos puestos y en eso estamos y vamos a reforzarlo lo suficiente como para ir otra vez a buscar en el torneo internacional el protagonismo que estamos obligados a tener.

¿Qué piensa de los que lo critican por no tener hambre de gloria en Copa?

La pregunta es qué es hambre de gloria.

Se entiende que la afición se refiere a llegar más lejos en copas internacionales.

¿Por qué supone que no queremos llegar más lejos?

Pudiera ser por la instancia hasta la que ha llegado Emelec en los últimos años: cuartos de final de la Libertadores 2015.

Conmebol lo ha ranqueado a Emelec como el equipo ecuatoriano número 1. Lo ha hecho porque ha superado cuatro veces la fase de grupos, porque dos veces llegó a cuartos en Copa Libertadores y Sudamericana. Si la Conmebol cuantifica a Emelec como el mejor club ecuatoriano en torneos internacionales, lo demás es simplemente subjetivo y yo no puedo responder frente a subjetividades.

Con el amparo de no estar registrado en la FEF como directivo de Liga, Rodrigo Paz ha insinuado que Emelec ficha a futbolistas de equipos rivales en fases decisivas o finales.

Que Emelec haya contratado a (Hólger) Matamoros siete días después de que jugó la final (del 2015) no lo hace a Emelec un club que ha infringido el reglamento, las normas del fair play o la honestidad. En la final del 2015, Emelec le pasó por encima a Liga, en Portoviejo (3-1). Querer desacreditar al rival que te superó con una simpleza como decir ‘te llevaste a Matamoros y por eso me ganaste la final’ es tan torpe como querer insinuar que Emelec ganó las finales a Delfín porque (Francisco) Silva dos meses después vino a Emelec. Emelec le ganó la final a Delfín con Silva y sin Silva. Es una forma muy ligera de engañar a la gente queriendo criminalizar eventos que son legalmente aceptados por la legislación de la FIFA, es aprovecharse del desconocimiento de las personas para instalar un chip de criminalidad sobre eventos que son legales y normales.

¿Podrá la LigaPro castigar o frenar esas acusaciones?

Lo que se ha sugerido en la LigaPro es adoptar el código disciplinario de la FIFA, ese es un proyecto que estamos presentando para evitar que cualquier persona dañe la imagen de los clubes. (D)