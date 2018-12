¿Kevin McCallister o Kevin De Bruyne? El jugador del Manchester City recreó escenas de 'Mi pobre angelito'

Ah, diciembre... es hora de sentarse y disfrutar de todas esas brillantes películas familiares festivas ¿no es cierto, @DeBruyneKev? Este primer mensaje suelto en las redes sociales del Manchester City el pasado 1 de diciembre, acompañado de un gif del jugador belga recreando una escena de “Mi pobre angelito”, la ya icónica película de Navidad, parecía una broma puntual por el parecido del futbolista con el actor Macaulay Culkin.

Pero a lo largo de este mes, el City ha demostrado que no solo sabe divertir a sus seguidores con el fútbol vistoso que ordena desde la banca el técnico Pep Guardiola, sino que su staff de comunicación también se las ingenia para acercarse a su gente con estas imitaciones alucinantes o con la emotiva sorpresa que le dieron David Silva y Phil Foden a una familia ‘cityzen’.

El 'hilo' de la historia

Lo que parecía un simple tuit a inicios de diciembre, terminó siendo un 'hilo' en esta red social. Este viernes, los posteos que semana a semana fue subiendo el City, con otros gif producidos con De Bruyne haciendo las veces de Kevin McCallister, quedaron 'amarrados' en una serie de famosas escenas de la película, como la celebración por quedarse solo en casa olvidado por sus padres, el grito de susto y el careo con los ‘bandidos mojados’.

Kevin McCallister or @DeBruyneKev?

We have no idea... --‍♂️ #mancity pic.twitter.com/DCgDqLZO8M

— Manchester City (@ManCity) 21 de diciembre de 2018