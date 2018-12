Heat de Miami sorprende a los Rockets de Houston al vencer por 101-99 en la NBA

Miami -

El Heat de Miami sorprendió, en la noche del jueves, en la NBA a los Rockets de Houston al vencerlos con ajustado marcador de 101-99, en uno de los dos partidos programados para la jornada.

El canastero Josh Richardson anotó 22 puntos y su compañero Tyler Johnson agregó 19 tantos y el quinteto miamense consiguió así su primera racha de tres victorias seguidas.

El astro James Harden, líder anotador de la Liga, encestó 35 puntos para los Rockets, cuya racha de cinco victorias consecutivas se rompió cuando el intento de triple fallido de Eric Gordon con el sonido de la chicharra no entró al aro.

La peor parte para Houston, sin embargo, probablemente sea la pérdida del armador Chris Paul en el segundo cuarto por una distensión en el tendón de la corva izquierda.

"Habrá que esperar algún tiempo", dijo el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni, sobre Paul, quien sería sometido a una resonancia magnética este viernes.

Derrick Jones Jr. anotó 15 puntos para Miami, que obtuvo 11 de James Johnson y 10 del veterano Dwyane Wade.

Gordon anotó 20 cartones para los Rockets, que lograron también 14 de P. J. Tucker y 10 de Danuel House Jr.

Los Rockets establecieron un récord de la NBA con 26 triples frente a Washington el miércoles pasado, y conectaron con otros 18 frente a los Heat.

Los 44 triples en un lapso de dos juegos son los segundos más altos en la historia de la NBA en un tramo tan grande (Houston logró 46 en un tramo de dos juegos de la temporada 2016-17).

The @MiamiHEAT hang on late for their 3rd consecutive win behind 22 PTS, 7 AST, 6 REB from Josh Richardson!#HeatCulture 101#Rockets 99

Tyler Johnson: 19 PTS

Derrick Jones Jr: 15 PTS, 8 REB, 2 BLK

James Harden: 35 PTS, 12 AST, 6 REB pic.twitter.com/rbcDkVIP7E

— NBA (@NBA) 21 de diciembre de 2018