'Falta la firma' para que Jhon Jairo Cifuente vaya al fútbol de Egipto

Quito -

El Pyramids FC anunció este jueves el fichaje del goleador ecuatoriano John Jairo Cifuente; sin embargo, de la tienda camaratta aseguran que no todo está definido, y que mientras no exista el documento firmado, "todo puede pasar", indicó Miguel Almeida, presidente de Universidad Católica.

Con un vídeo en su cuenta oficial, el Pyramids de Egipto da por sentado el fichaje del atacante esmeraldeño, autor de 37 goles esta temporada con los santos, algo que no fue confirmado por Universidad Católica.

إليكم رابع صفقات بيراميدز في يناير 4⃣--

الدبابة جون سيفونيس مهاجم منتخب الإكوادور وهداف الدوري الإكوادوري ينتقل رسمياً لنادي بيراميدز ⚪--https://t.co/UZ547eIwG6 — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 20 de diciembre de 2018

"No me animo a hacer oficial nada mientras no tenga el contrato firmado en mi escritorio, eso no ha sucedido, pero hay un alto interés para que el jugador vaya al exterior. Hemos visto un montón de cosas en las redes sociales, pero prefiero tener en mi poder el contrato para hacer oficial", apuntó Almeida en diálogo con Mundo Deportivo.

Sin embargo de lo expuesto, fue el mismo directivo quien reconoció que el fichaje "está muy cerca".

Otro punto en el que enfatizó Almeida es que "no se puede forzar al jugador a esperar una oferta importante que cambie su futuro y el de su familia por una ventaja deportiva exclusivamente", dijo el presidente camaratta ante la posibilidad de buscar una liga más competitiva.

"El jugador conoce las circunstancias, no es de las ligas que más conocemos, pero él ha pedido adelantar negociaciones y respetamos la decisión del jugador. Las condiciones económicas son favorables", señaló Almeida. (D)