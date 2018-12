José Francisco Cevallos: Deuda global de Barcelona es de $ 22'500.000

“Primero, decían que por qué no daba cifras; ahora que las doy, dicen que están mal”. Así respondió el presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos, a las críticas en torno al déficit del club canario, del cual el directivo detalló finalmente que es de $ 22’500.000.

Según el principal torero, de dicho monto global, $10’000.000 corresponden a la deuda adquirida por la actual administración, mientras que el resto ($ 12’500.000) proviene de compromisos económicos de anteriores directivas.

“Tenemos todo en registros. Se asumió con $ 35’500.000 en deudas de la administración anterior. Ya se pagaron $23’000.000. (Entonces) los $12’500.000 de la deuda restante, más $ 10’000.000 nuestros son $ 22’500.000”, desglosó Cevallos la noche del jueves, en conversatorio con periodistas.

Siempre va a haber quien no quiera entender, por más que clarifiques que dos más dos es cuatro. José Francisco Cevallos

Y continuó: “¿Por qué $10’000.000 de nosotros? Porque hemos dejado de pagar lo nuestro por pagar urgencias (obtenidas antes de su administración), como el caso de FIFA. Y en FIFA no te aguantan. Por eso es el desfase”.

En este marco, el presidente canario exteriorizó que le “tienen sin cuidado” las críticas que ha recibido su administración a causa del déficit de la institución guayaquileña: “A quien no quiere entender, no lo hacen entender con nada. Siempre va a haber quien no quiera entender, por más que clarifiques que dos más dos son cuatro”.

'Lo que más hay es problemas'

Por otra parte, Cevallos dijo desconocer si algún otro directivo de Barcelona presente próximamente su renuncia, luego de que lo hizo Aquiles Álvarez, hoy expresidente de la Comisión de Fútbol canaria.

“Que yo sepa no (renunciaría nadie más). Pero es normal (si se diera). En Barcelona, lo que más hay es problemas. Lo más fácil es irse. No conocemos si alguien más haya analizado salir o presentar la renuncia. No tenemos ningún problema. Pero quien no se sienta cómodo y no esté feliz, en cualquier área, las puertas están abiertas”, finalizó Cevallos, en el cargo desde octubre del 2015. (D)