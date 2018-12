La terrorífica patada de Thomas Müller a Nicolás Tagliafico ¡en la Champions!

Amsterdam -

El delantero alemán Thomas Müller pidió perdón por su entrada estilo Kung-fu a la altura de la cabeza del defensor argentino del Ajax Nicolás Tagliafico, que costó al delantero germano la tarjeta roja, el miércoles en el empate a tres entre ambos equipos.

¡La patada del año! Thomas Muller le dio un planchazo en la cabeza a Nico Tagliafico y le abrió la cabeza al jugador del Ajax. Claro, roja directa para el alemán. ¿Taglia? ¡Siguió jugando! pic.twitter.com/KchjjSHbJX — SportsCenter (@SC_ESPN) 12 de diciembre de 2018

"No, no, por supuesto que no quise hacer eso", afirmó el artillero de 29 años ante la prensa. Müller vio la primera roja directa en sus 462 partidos con el Bayern.

Müller afirmó que acudió al vestuario del Ajax para disculparse ante Tagliafico después del partido, pero el argentino, autor del 3-3 definitivo, ya se había ido.

Müller escribió en su cuenta de instagram; "@tagliafico3 - ¡Siento mucho lo que pasó ayer! No fue intencionado". (D)