Mushuc Runa gana 1-0 a Aucas en la ida del repechaje a la Copa Sudamericana 2019

Ambato -

El veterano delantero Fabio Renato lideró con un gol la victoria de Mushuc Runa (1-0) en el duelo de ida del repechaje clasificatorio a la Copa Sudamericana-2018 contra Aucas, que se disputó al mediodía de este martes en el nuevo escenario de Echaleche.

El elenco del 'Ponchito' resolvió el encuentro a los 88 minutos mediante un golpe de cabeza del atacante de origen brasileño.

Los de Tungurahua, campeones de la serie B, vencieron al cuadro oriental que se ubicó octavo en la tabla acumulada de la serie A.

La revancha se jugará el sábado 15 de diciembre a las 12:00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en la capital.

La ambición y la constancia de ir al ataque desde el comienzo del encuentro dio frutos para Mushuc Runa.

El gol de Fabio Renato llegó cuando prácticamente agonizaba el partido, a los 88 minutos, cuando el goleador del cuadro indígena aprovechó un centro enviado por el recién ingresado Grégoris Ortiz y con palomita impactó el balón con la cabeza para vencer la resistencia del arquero del Aucas, Víctor Soto, para desatar la alegría de la afición que acompañó al 'Ponchito'.

Aunque el marcador pudo ser más abultado en favor de Mushuc Runa, pero lamentablemente la falta de precisión del mismo Renato, Esteban Rivas, Fernando Fajardo y Marco Carrasco, impidió que se concreten anotaciones. Incluso un remate de Darío Bone a los 85 minutos pegó en el poste cuando el portero Soto nada podía hacer para evitar la caída de su arco.

Mientras que Aucas recién a los 15 minutos de juego llegó con alguna posibilidad de anotar por intermedio de Juan Govea, pero no estuvo preciso al momento de definir. Asimismo, Enson Rodríguez no estuvo como en ocasiones anteriores siendo el cerebro de su equipo, no gravitó en nada, estuvo desaparecido en el campo de juego.

Solo en el segundo tiempo Aucas intentó ser más ofensivo, porque el director técnico Darío Tempesta dispuso los ingresos de Ignacio Cacheiro y Alexander Alvarado, pero no gravitaron en nada en beneficio del plantel quiteño.

Alineaciones:

Mushuc Runa: Molina Carrasco, Quilumba, Córdova, Realpe, Bone, Fajardo (Quintero, 87m), Méndez, Estupiñán (Alves, 65m), Renta y Rivas (Ortiz, 78m). DT: Geovanni Cumbicus

Aucas: Soto, Espinoza, Lara, León, Anangonó, Rizotto, Quiñónez, Vivar (Alvarado, 63m), Rodríguez, Govea (Cacheiro, 53m) y Montaño. DT: Darío Tempesta

Árbitro: Marlon Vera. Amonestó a Quilumba (25m), Realpe (86m) y Molina (90m), de Mushuc Runa; Quiñónez (41m), Rizotto (53m) y Rodríguez (76m), de Aucas.

Estadio: Echaleche, Tungurahua. (D)